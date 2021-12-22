Саша Бо перестала приховувати свого нового коханого та вперше опублікувала фото

Після оголошення про офіційне розлучення Саша Бо поділилася романтичним фото з новим бойфрендом.

Через півроку після заяви популярної інста-пари Олександри та Ігоря Пустовітів про своє розставання, їх нарешті розлучили, про що на своїй сторінці повідомила Саша 20 грудня. Зазначимо, що ще перебуваючи в офіційному шлюбі блогери вже розпочали свої нові стосунки. Ігор Пустовіт одразу знайшов собі нову дівчину, а Саша завела роман зі своїм однокурсником.

Судячи з нових постів Олександри, вона насолоджується своїми новими відносинами і дуже рада своєму "визволенню" від Пустовіта. Через кілька днів після розлучення, Саша перестала приховувати свого бойфренда "повністю" і показала його фото у себе в соцмережі. Раніше блогерка публікувала його або зі спини, або тільки руки, або так, що не видно обличчя.

"such a long and interesting story (довга та цікава історія)" — підписала романтичний знімок із коханим Олександра.

Хто такий Платон Тарнавський?

Платон — стоматолог з Івано-Франківська, найімовірніше, одногрупник Олександри, адже вона закінчувала Івано-Франківський медичний університет за спеціальністю "стоматологія". Мабуть, Тарнавський це і є той шанувальник, про якого у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну говорив екс-чоловік блогерки Ігор Пустовіт.

Читайте також: Категорія Lifestyle Саша Бо підтвердила, що її новий хлопець – стоматолог Платон Тарнавський Підписники впізнали дівчину та її нового чоловіка під час прогулянки у Львові

Архівні фото Платона Тарнавського з його сторінки ВКонтакте

Архівні фото Платона Тарнавського з його сторінки ВКонтакте

Зазначимо, що вперше пара засвітилася на скандальній вечірці у Олександра Заліска, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Раніше "Телеграф" писав, що Ігор Пустовіт все ніяк не може попрощатися з минулим, і на шоу "Підкати" кілька разів згадав Сашу Бо. Блогер "вколов" екс-кохану тим, що вона не готувала йому.