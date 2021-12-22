Рус

Саша Бо перестала приховувати свого нового коханого та вперше опублікувала фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
30
Блогерка перестала приховувати свого нового хлопця Новина оновлена 22 грудня 2021, 14:01
Блогерка перестала приховувати свого нового хлопця

Після оголошення про офіційне розлучення Саша Бо поділилася романтичним фото з новим бойфрендом.

Через півроку після заяви популярної інста-пари Олександри та Ігоря Пустовітів про своє розставання, їх нарешті розлучили, про що на своїй сторінці повідомила Саша 20 грудня. Зазначимо, що ще перебуваючи в офіційному шлюбі блогери вже розпочали свої нові стосунки. Ігор Пустовіт одразу знайшов собі нову дівчину, а Саша завела роман зі своїм однокурсником.

Судячи з нових постів Олександри, вона насолоджується своїми новими відносинами і дуже рада своєму "визволенню" від Пустовіта. Через кілька днів після розлучення, Саша перестала приховувати свого бойфренда "повністю" і показала його фото у себе в соцмережі. Раніше блогерка публікувала його або зі спини, або тільки руки, або так, що не видно обличчя.

"such a long and interesting story (довга та цікава історія)" — підписала романтичний знімок із коханим Олександра.

Хто такий Платон Тарнавський?

Платон — стоматолог з Івано-Франківська, найімовірніше, одногрупник Олександри, адже вона закінчувала Івано-Франківський медичний університет за спеціальністю "стоматологія". Мабуть, Тарнавський це і є той шанувальник, про якого у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну говорив екс-чоловік блогерки Ігор Пустовіт.

Архівні фото Платона Тарнавського з його сторінки ВКонтакте
Архівні фото Платона Тарнавського з його сторінки ВКонтакте
Архівні фото Платона Тарнавського з його сторінки ВКонтакте
Архівні фото Платона Тарнавського з його сторінки ВКонтакте

Зазначимо, що вперше пара засвітилася на скандальній вечірці у Олександра Заліска, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Раніше "Телеграф" писав, що Ігор Пустовіт все ніяк не може попрощатися з минулим, і на шоу "Підкати" кілька разів згадав Сашу Бо. Блогер "вколов" екс-кохану тим, що вона не готувала йому.

Теги:
#Відносини #Блогер #Саша Бо
Жорстоке вбивство двох безхатьків
Дніпро
Вбили заради забави: з’явилися подробиці загибелі безпритульних у Дніпрі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жорстоке вбивство двох безхатьків
Вбили заради забави: з’явилися подробиці загибелі безпритульних у Дніпрі
Дата публікації
Категорія
Лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін
Тінь Банкової та вплив Росії: хто хоче розділити ОПЗЖ перед виборами до Ради
Дата публікації
Категорія
Загиблий йшов рейками
Не реагував на сигнал: у Києві поїзд збив людину (фото 18+)
Дата публікації
Категорія
Чоловіка тримали зв’язаним по руках та ногах
Колишня дружина викрала іноземця та утримувала його у підвалі: подробиці НП у Києві (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
2022 року в Україні намічаються п’ять етапів підвищення пенсій
Мінімалка понад 2000 гривень та 12 підвищеннь: що очікує українських пенсіонерів у 2022 року