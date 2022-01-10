Самая популярная порноактриса в мире родила ребенка (фото)

25-летняя Лана Роудс поделилась фото малышки

Бывшая американская порноактриса Лана Роудс, которая была признанная порносайтом PornHub самой популярной в мире, поделилась первым фото с сыном. Мальчика девушка назвала именем Мило.

О своей беременности Роудс объявила в начале июня в прошлом году. Предполагаемым отцом ребенка является популярный блогер Майк Маджлак, с которым порнозвезда разорвала отношения в феврале того же года.

Фото из больничной палаты Лана поделилась в сторис Инстаграма.

Своего первенца Лана Роудс назвала Мило

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Кто такая Лана Роудс

Лана Роудс — американская порноактриса. С карьерой в этой индустрии девушка попрощалась в 2019 году, занявшись электронной коммерцией и написанием собственной автобиографии. Отметим, что Роудс, которая выросла в религиозной семье, с 2016 по 2018 гг. снялась в 200 порнофильмах, говорится в Википедии.

Осенью 2019 года Лана снялась для обложки и разворота Hustler.

В порноиндустрию Лана Роудс пришла в 19 лет

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно замуж за капитана состава Natus Vincere по CS:GO, российского киберспортсмена Кирилла Boombl4 Михайлова вышла Анжелика LiQueen Езиева, которую подозревают в съемках порно и проституции. Для пользователей сети девушка известна под псевдонимом порноактрисы Maniac Alisa. Кроме того, интересно, что в Анжелики есть сын, и позиционирует она себя как будущий врач. Посмотреть откровенные фото Maniac Alisa можно онлайн на нашем канале Telegraf Black по этой ссылке.