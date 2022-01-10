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Найпопулярніша порноактриса у світі народила дитину (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Порномодель стала мамою первістка 9 січня Новина оновлена 10 січня 2022, 12:50
Порномодель стала мамою первістка 9 січня

25-річна Лана Роудс поділилася фото малюка

Колишня американська порноактриса Лана Роудс, яка була визнана порносайтом PornHub найпопулярнішою у світі, поділилася першим фото із сином. Хлопчика дівчина назвала ім’ям Міло.

Про свою вагітність Роудс оголосила на початку червня минулого року. Очікується, що батьком дитини є популярний блогер Майк Маджлак, з яким порнозірка розірвала стосунки в лютому того ж року.

Фото з лікарняної палати Лана поділилася у сторіс Інстаграму.

Свого первістка Лана Роудс назвала Міло
Свого первістка Лана Роудс назвала Міло

Хто така Лана Роудс

Лана Роудс – американська порноактриса. З кар’єрою у цій індустрії дівчина попрощалася у 2019 році, зайнявшись електронною комерцією та написанням власної автобіографії. Зазначимо, що Роудс, яка виросла у релігійній сім’ї, з 2016 по 2018 роки знялася у 200 порнофільмах, йдеться у Вікіпедії.

Восени 2019 року Лана знялася для обкладинки та розвороту Hustler.

У порноіндустрію Лана Роудс прийшла у 19 років
У порноіндустрію Лана Роудс прийшла у 19 років

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно заміж за капітана складу Natus Vincere з CS:GO, російського кіберспортсмена Кирила Boombl4 Михайлова вийшла Анжеліка LiQueen Єзієва, яку підозрюють у зйомках порно та проституції. Для користувачів мережі дівчина відома під псевдонімом порноактриси Maniac Alisa. Крім того, цікаво, що в Анжеліки є син, і позиціонує вона себе як майбутній лікар. Переглянути відверті фото Maniac Alisa можна онлайн на нашому каналі Telegraf Black за цим посиланням.

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#Діти #Актриси #Порно
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