Обрезание Господне: значение праздника и что нельзя делать в этот день

14 января православной церковью отмечается великий праздник

Ежегодно 14 января христиане восточного обряда отмечают Обрезание Господне — праздник, который наступает на восьмой день после праздника Рождества Христова.

Обрезание Господне — история и значение праздника

Обрезание младенца Иисуса Христа было сделано в соответствии с Божьим Законом, установленным для еврейского народа. Обряд обрезки устанавливался для всех младенцев мужского пола. Считалось, что мальчик, который не прошел процедуру обрезания, будет являться иноверцем и тем, кто недостоин обращаться к Богу. Праздник напоминал верующим, что они приняли "нерукотворенное" обрезание – от грехов.

В 49 году этот обряд в христианстве уступил место таинству Крещения водой и Духом — "Обрезание Сердца".

Традиции на Обрезание Господне

Помимо этого праздника 14 января православная церковь чтит память святителя Василия Великого. В храмах в этот день служат всенощное бдение, а также читают Иисусову молитву.

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Что нельзя делать в день Обрезания Господня

Запрещается ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять, думать о плохом.

Нельзя отказывать человеку в прощении и помощи.

Нельзя давать деньги взаймы, иначе весь год пройдет в долгах.

Плохая примета – решать финансовые вопросы и считать мелочь.

Запрещается выносить мусор, чтобы не вынести удачи из дому.

Молитва на Обрезание Господне

"Иисусовая молитва" – любимая молитва православных монахов. В храмах она считается самой сильной, как и молитва "Отче Наш".

Звучит "Иисусовая молитва" очень просто и читать молитву можно столько раз, сколько хочет ваше сердце:

"Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас. Аминь"

Напомним, что в эту же пятницу, 14 января, также отмечают Старый Новый год. Люди в этот день собираются за праздничным столом, веселятся и посевают.