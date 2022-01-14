Обрезание Господне: значение праздника и что нельзя делать в этот день
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14 января православной церковью отмечается великий праздник
Ежегодно 14 января христиане восточного обряда отмечают Обрезание Господне — праздник, который наступает на восьмой день после праздника Рождества Христова.
Обрезание Господне — история и значение праздника
Обрезание младенца Иисуса Христа было сделано в соответствии с Божьим Законом, установленным для еврейского народа. Обряд обрезки устанавливался для всех младенцев мужского пола. Считалось, что мальчик, который не прошел процедуру обрезания, будет являться иноверцем и тем, кто недостоин обращаться к Богу. Праздник напоминал верующим, что они приняли "нерукотворенное" обрезание – от грехов.
В 49 году этот обряд в христианстве уступил место таинству Крещения водой и Духом — "Обрезание Сердца".
Традиции на Обрезание Господне
Помимо этого праздника 14 января православная церковь чтит память святителя Василия Великого. В храмах в этот день служат всенощное бдение, а также читают Иисусову молитву.
Что нельзя делать в день Обрезания Господня
- Запрещается ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять, думать о плохом.
- Нельзя отказывать человеку в прощении и помощи.
- Нельзя давать деньги взаймы, иначе весь год пройдет в долгах.
- Плохая примета – решать финансовые вопросы и считать мелочь.
- Запрещается выносить мусор, чтобы не вынести удачи из дому.
Молитва на Обрезание Господне
"Иисусовая молитва" – любимая молитва православных монахов. В храмах она считается самой сильной, как и молитва "Отче Наш".
Звучит "Иисусовая молитва" очень просто и читать молитву можно столько раз, сколько хочет ваше сердце:
"Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас. Аминь"
Напомним, что в эту же пятницу, 14 января, также отмечают Старый Новый год. Люди в этот день собираются за праздничным столом, веселятся и посевают.
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