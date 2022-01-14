Рус

Обрізання Господнє: значення свята і що не можна робити цього дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
39
Свято відзначається разом із Днем Василя та Старим Новим роком
Свято відзначається разом із Днем Василя та Старим Новим роком

14 січня православною церквою відзначається велике свято

Щорічно 14 січня християни східного обряду відзначають Обрізання Господнє — свято, яке настає восьмого дня після свята Різдва Христового.

Обрізання Господнє – історія та значення свята

Обрізання немовляти Ісуса Христа було зроблено відповідно до Божого Закону, встановленого для єврейського народу. Обряд обрізки встановлювався всім немовлят чоловічої статі. Вважалося, що хлопчик, який не пройшов процедуру обрізання, буде іновірцем і тим, хто не вартий звертатися до Бога. Свято нагадувало вірянам, що вони прийняли "нерукотворне" обрізання – від гріхів.

У 49 році цей обряд у християнстві поступився місцем таїнству Хрещення водою і Духом — "Обрізання Серця".

Традиції на Обрізання Господнє

Крім цього свята 14 січня православна церква вшановує пам’ять святителя Василя Великого. У храмах у цей день служать всенічне чування, а також читають Ісусову молитву.

Що не можна робити в день Обрізання Господнього

  • Забороняється лаятись, використовувати нецензурну лексику, ображати, думати про погане.
  • Не можна відмовляти людині у прощенні та допомозі.
  • Не можна позичати гроші, інакше весь рік пройде в боргах.
  • Погана прикмета – розв'язувати фінансові питання та рахувати дрібницю.
  • Забороняється виносити сміття, щоб не винести удачі з дому.

Молитва на Обрізання Господнє

"Ісусова молитва" — улюблена молитва православних ченців. У храмах вона вважається найсильнішою, як і молитва "Отче Наш".

Звучить "Ісусова молитва" дуже просто і читати молитву можна стільки разів, скільки хоче ваше серце:

"Ісус Христос, Син Божий, помилуй нас. Амінь"

Нагадаємо, що цієї ж п’ятниці, 14 січня, також відзначають Старий Новий рік. Люди у цей день збираються за святковим столом, веселяться та посівають.

Теги:
#Свята #Обрізання Господнє
Ключові новини дня
Україна
Підсумки дня 13 січня: "Січ" на орбіті, пожежа у найбільшому виші Харкова, проект санкцій США проти Путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 13 січня: "Січ" на орбіті, пожежа у найбільшому виші Харкова, проект санкцій США проти Путіна
Дата публікації
Категорія
Затримання екснардепа працівниками ДБР
Екс-нардеп із "Блоку Порошенка" погорів на хабарі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Коли і де можна буде переглянути онлайн-трансляцію фіналу конкурсу
Нацвідбір на "Євробачення-2022" в Україні: дата фіналу та імена можливих учасників
Дата публікації
Категорія
У МОЗ розповіли, де можна знайти рецепти шкільних страв
Реформа шкільного харчування: що тепер готують дітям і куди звертатися зі скаргами
Дата публікації
Категорія
Влада подає продуктові картки як спробу нівелювати наслідки подорожчань
"Введення продуктових карток має дві мети", — який сюрприз влада готує українцям