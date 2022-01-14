Обрізання Господнє: значення свята і що не можна робити цього дня

14 січня православною церквою відзначається велике свято

Щорічно 14 січня християни східного обряду відзначають Обрізання Господнє — свято, яке настає восьмого дня після свята Різдва Христового.

Обрізання Господнє – історія та значення свята

Обрізання немовляти Ісуса Христа було зроблено відповідно до Божого Закону, встановленого для єврейського народу. Обряд обрізки встановлювався всім немовлят чоловічої статі. Вважалося, що хлопчик, який не пройшов процедуру обрізання, буде іновірцем і тим, хто не вартий звертатися до Бога. Свято нагадувало вірянам, що вони прийняли "нерукотворне" обрізання – від гріхів.

У 49 році цей обряд у християнстві поступився місцем таїнству Хрещення водою і Духом — "Обрізання Серця".

Традиції на Обрізання Господнє

Крім цього свята 14 січня православна церква вшановує пам’ять святителя Василя Великого. У храмах у цей день служать всенічне чування, а також читають Ісусову молитву.

Що не можна робити в день Обрізання Господнього

Забороняється лаятись, використовувати нецензурну лексику, ображати, думати про погане.

Не можна відмовляти людині у прощенні та допомозі.

Не можна позичати гроші, інакше весь рік пройде в боргах.

Погана прикмета – розв'язувати фінансові питання та рахувати дрібницю.

Забороняється виносити сміття, щоб не винести удачі з дому.

Молитва на Обрізання Господнє

"Ісусова молитва" — улюблена молитва православних ченців. У храмах вона вважається найсильнішою, як і молитва "Отче Наш".

Звучить "Ісусова молитва" дуже просто і читати молитву можна стільки разів, скільки хоче ваше серце:

"Ісус Христос, Син Божий, помилуй нас. Амінь"

Нагадаємо, що цієї ж п’ятниці, 14 січня, також відзначають Старий Новий рік. Люди у цей день збираються за святковим столом, веселяться та посівають.