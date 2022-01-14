День Василя: що категорично не можна робити 14 січня

Цього дня заборонено скандалити і позичати

Цієї п’ятниці, 14 січня, православні віряни відзначають одне з найважливіших церковних свят — Василів день, який був встановлений на честь святителя Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, письменника та богослова. День його пам’яті за старим стилем припадав на 1 січня, тому по-новому літочисленню 14 січня українці святкують ще Старий Новий рік.

За день до цих свят відзначаються Щедрий вечір, або Василів вечір. Головними атрибутами свята на Русі вважалися багатий святковий стіл, ворожіння, рядження, виконання веселих обрядових пісень — щедрівки. У народі також продовжують святкувати так звані Великі зимові святки.

Варто зауважити, що ввечері 13 січня прийнято щедрувати, а зранку на Старий Новий рік – посівати.

Що категорично не можна робити на Василів день 14 січня

Заборонялося в цей день, як і в будь-яке інше важливе церковне свято, лаятися, лихословити, бути в поганому настрої.

14 січня намагалися не думати про погані речі. У День Василя наші предки просили один одного прощення за старі образи, щоб розпочати Новий рік із чистою совістю.

Не можна цього дня брати в борг і позичати, щоб не бути боржником у новому році.

Погана прикмета: рахувати дрібні монети 14 січня – це до сліз.

Не бажано на Василів день надягати старий і поношений одяг. Краще відзначити це свято у новому одязі.

Посівати 14 січня жінкам заборонено – робиться це лише чоловіками.

Додамо, що 14 січня свої іменини відзначають усі чоловіки, на ім'я Василь. Красиві вітання у віршах та листівках із Днем ангела Василя є у нашому матеріалі. Також побажання всього найкращого Василю ми публікували раніше українською мовою.