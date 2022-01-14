Укр

День Василия: что категорически нельзя делать 14 января

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Главные запреты на Старый Новый год 2022
Главные запреты на Старый Новый год 2022

В этот день запрещено скандалить и давать взаймы

В эту пятницу, 14 января, православные верующие отмечают один из самых важных церковных праздников — Васильев день, который был установлен в честь святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, писателя и богослова. День его памяти по старому стилю приходился на 1 января, поэтому по-новому летоисчислению 14 января украинцы празднуют еще и Старый Новый год.

За день до этих праздников отмечаются Щедрый вечер, или Васильев вечер. Главными атрибутами праздника на Руси считались богатый праздничный стол, гадания, ряжение, исполнение веселых обрядовых песен — щедривки. В народе также продолжают праздновать так называемые Большие зимние святки.

Стоить заметить, что вечером 13 января принято щедровать, а с утра на Старый Новый год — посевать.

Что категорически нельзя делать на Васильев день 14 января

  • Запрещалось в этот день, как и в любой другой важный церковный праздник, ругаться, сквернословить, быть в плохом настроении.
  • 14 января старались не думать о плохих вещах. В День Василия наши предки просили у друг друга прощения за старые обиды, чтобы начать Новый год с чистой совестью.
  • Нельзя в этот день брать и давать взаймы, чтобы не быть должником в новом году.
  • Плохая примета: считать мелкие монеты 14 января – это до слез.
  • Не желательно на Васильев день надевать старую и поношенную одежду. Лучше отметить этот праздник в новом одеянии.
  • Посевать 14 января женщинам запрещено — делается это только мужчинами.

Добавим, что 14 января свои именины отмечают все мужчины по имени Василий. Красивые поздравления в стихах и открытках с Днем ангела Василия есть в нашем материале. Также пожелания всего наилучшего Василию мы публиковали ранее на украинском языке.

Теги:
#Праздники #Запреты #День Василия
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