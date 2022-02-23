Укр

Почему 23 февраля - это не праздник для украинцев

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День защитника Украины отмечается 14 октября Новость обновлена 23 февраля 2022, 09:58
День защитника Украины отмечается 14 октября

В Украине этот праздник перестали отмечать после начала российской агрессии в 2014 году

День защитника отечества — "советский" праздник, который украинцы отмечали ежегодно 23 февраля. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году украинским правительством было принято решение утвердить новый праздник.

"23 февраля" своим указом упразднил пятый президент Украины Петро Порошенко, и утвердил новый — День защитника Украины, который теперь ежегодно отмечают 14 октября. Этот праздник празднуют в один день с Покровом Пресвятой Богородицы.

Празднование Дня защитника отечества 23 февраля было официально утверждено в советской России в 1922 году. Изначально он назывался Днем Красной армии, потом — Днем советской армии. Основанием для праздника была такая история: якобы именно 23 февраля 1918 года Красная армия одержала победу над Германией под Нарвой и Псковом. Однако никаких документальных подтверждений этому событию нет.

Со временем советская пропаганда стала менять сознание людей и 23 февраля стали издавать и как истинно мужским праздником — был ты в армии или нет, не имело никакого отношения. Если ты мужчина, значит этот твой праздник.

В 2014 году агрессивная политика РФ на Донбассе и аннексия Крыма многим украинцам открыли глаза на реальное положение в отношениях с "миролюбивым" соседом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин признал "независимость" псевдореспублик "ЛДНР", после чего официально ввел российские войска на Донбасс.

На данный момент украинский бизнес передает миллионы гривен на борьбу с агрессором. Как никогда нашим воинам нужна наша поддержка и помощь. Помогайте украинской армии, нашим защитникам, которые в это время не перестают боронить украинцев.

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#23 февраля #День защитника Отечества
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