Чому 23 лютого – це не свято для українців

В Україні це свято перестали відзначати після початку російської агресії у 2014 році

День захисника вітчизни — "радянське" свято, яке українці відзначали щороку 23 лютого. Після початку російської агресії проти України у 2014 році українським урядом було ухвалено рішення затвердити нове свято.

"23 лютого" своїм указом скасував п’ятий президент України Петро Порошенко, і затвердив новий — День захисника України, який тепер щороку відзначають 14 жовтня. Це свято святкують в один день із Покровом Пресвятої Богородиці.

Святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого було офіційно затверджено у радянській Росії у 1922 році. Спочатку він називався Днем Червоної армії, потім — Днем радянської армії. Підставою для свята була така історія: нібито саме 23 лютого 1918 Червона армія здобула перемогу над Німеччиною під Нарвою та Псковом. Проте жодних документальних підтверджень цій події немає.

Згодом радянська пропаганда стала змінювати свідомість людей і 23 лютого стали видавати і як істинно чоловічим святом — був ти в армії чи ні, не мало ніякого значення. Якщо ти чоловік, це твоє свято.

У 2014 році агресивна політика РФ на Донбасі та анексія Криму багатьом українцям відкрила очі на реальне становище у відносинах із "миролюбним" сусідом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" псевдореспублік "ЛДНР", після чого офіційно ввів російські війська на Донбас.

Наразі український бізнес передає мільйони гривень на боротьбу з агресором. Як ніколи нашим воїнам потрібна наша підтримка та допомога. Допомагайте українській армії, нашим захисникам, які в цей час не перестають боронити українців.