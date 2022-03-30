Тотальная нищета и дефицит всего: жизнь российских пенсионеров стремительно катится во времена "совка" (фото)

Вскоре каждый россиянин прочувствует на себе "прелести" времен СССР

Очень часто многие люди, которые застали времена Советского Союза, "поют дифирамбы" временам СССР, заявляя, что тогда "жилось лучше". Власти россии, начав войну в Украине, практически предоставили всем поклонникам "совка" вернуться назад в прошлое, которое они так любят. Опустевшие из-за прекращения поставок товаров иностранного производства магазины уже вернулись в СССР, а что же буде дальше.

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Архивными снимками времен Советского Союза, которые вскоре могут стать реалиями современной россии, поделился белорусский блогер Максим Мирович.

Во времена СССР очень популярной была уличная торговля, где люди могли хоть немного подзаработать. Продавались продукты, выпечка, бытовые предметы и т.д. Судя по тому, сколько санкций против россии уже введено, акой вид торговли скоро может выйти на новый уровень.

Также пострадает и самое старшее поколение — пенсионеры. Им и так постоянно повышают пенсионный возраст, да и размеры пенсий не радуют, а тут еще и намечается перспектива возвращения такого же отношение, как в "совке", которое было далеко не на высоте.

Отметим, что несмотря на то, что сейчас все заводы автоматизированы, то вскоре, из-за нехватки комплектующих, которые привозятся из западных стран, работникам придется перейти в "ручной режим" работы. Возможно вернуться даже минутки "гимнастики", чтобы рабочие были здоровее.

Все эти фотографии наглядно показывают, что может случиться с россией, если власти рф продолжат агрессивную политику в адрес Украины и не прекратят войну.

Отметим, что в современной россии уже начались разборки за сахар, сковородки и другие товары. Также полки магазинов стоят пустые, ведь многие международные компании отказались продолжать сотрудничать со страной-агрессором.

Отметим, что в кремле пытаются утихомирить начавшуюся панику, убеждая, что людям совершенно незачем запасаться продуктами первой необходимости. Хотя, разумеется, экономическая ситуация в стране-агрессоре благодаря множеству санкций оставляет желать лучшего.