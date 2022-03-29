Дефицит, большие очереди и драки за продукты: в российские магазины вернулся "совок" (фото)

У россиян есть все шансы вернуться в "излюбленный" Советский Союз.

Против россии вводится все больше и больше санкций, от чего с полок российских магазинов уходит множество товаров иностранного производства, а также заканчиваются запасы сахара и круп. Из-за возможного дефицита в российских супермаркетах уже образовываются большие очереди и даже происходят драки за пачку сахара. Все это очень напоминает магазины времен СССР, на которые до 2022-го года россияне смотрели только на старых фото.

Архивные снимки магазинов СССР, которые отлично демонстрируют ближайшее будущее россии, опубликовал блогер Максим Мирович у себя в блоге.

В Советском Союзе магазины делились на две "категории" — большие универмаги/супермаркеты в отдельных зданиях, а также магазины, которые замещались на первых этажах жилых домов. В принципе в современное время этот принцип остался таким же. Однако магазины "в домах" отличались тем, что местные работники через задний двор могли "закупиться" всем самым лучшим и свежим. В принципе в условиях уже насупившего во многих российских магазинах дефицита, ситуация может повториться.

Все магазины в Советском союзе выглядели одинаково: большие очереди, мало товара, драки за продукты. Очень напоминает россию сейчас, где драки за сахар уже стали обыденными. Отметим, что в связи с дефицитом сахара в рф, сеть магазинов Метро решила ввести возрастное ограничение на его покупку.

Выбирать овощи покупателю в СССР не давали - все "решала" продавщица

Более того, продавцы, которые откладывали "лучшее" для себя, еще больше сокращали выбор. Также, чтобы увеличить количество товара, к примеру объем сметаны, продавцы разбавляли ее кефиром, от чего терялась и вкус, и густота.

Также нередко продавцы прибегали к торговле "через задние двери". Так можно было купить дефицитный товар, но по цене чуть дороже магазинной. Отметим, что в россии уже начали поднимать цены на дефицитный товар.

А вот фото и видео уже из 2022-го года. Сравните.

В кремле пытаются утихомирить начавшуюся панику, убеждая, что людям совершенно незачем запасаться продуктами первой необходимости. Хотя, разумеется, экономическая ситуация в стране-агрессоре благодаря множеству санкций оставляет желать лучшего.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии сильно поднялись ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиру в рф стоит уже втрое дороже. Кроме этого, россияне из-за войны против Украины не могут улететь на отдых за границу.