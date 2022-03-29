Дефіцит, великі черги та бійки за продукти: до російських магазинів повернувся "совок" (фото)

У росіян є всі шанси повернутися до "улюбленого" Радянського союзу.

Проти росії вводиться все більше і більше санкцій, від чого з полиць російських магазинів йде безліч товарів іноземного виробництва, а також закінчуються запаси цукру та круп. Через можливий дефіцит у російських супермаркетах вже утворюються великі черги і навіть відбуваються бійки за пачку цукру. Все це дуже нагадує магазини часів СРСР, на які до 2022 року росіяни дивилися лише на старих фото.

Архівні знімки магазинів СРСР, які чудово демонструють найближче майбутнє росії, опублікував блогер Максим Мирович у своєму блозі.

У Радянському союзі магазини ділилися на дві "категорії" — великі універмаги/супермаркети в окремих будинках, а також магазини, які заміщувалися на перших поверхах житлових будинків. У принципі в сучасний час цей принцип залишився таким самим. Проте магазини "в будинках" відрізнялися тим, що місцеві працівники через заднє подвір’я могли "закупитися" всім найкращим та свіжим. В принципі в умовах дефіциту, що вже насупив у багатьох російських магазинах, ситуація може повторитися.

Усі магазини у Радянському союзі виглядали однаково: великі черги, мало товару, бійки за продукти. Дуже нагадує росію сьогодні, де бійки за цукор вже стали звичайними. Зазначимо, що у зв’язку з дефіцитом цукру в рф, мережа магазинів Метро вирішила запровадити вікове обмеження на його покупку.

Вибирати овочі покупцю в СРСР не давали — все "вирішувала" продавщиця

Понад те, продавці, які відкладали "найкраще" собі, ще більше скорочували вибір. Також, щоб збільшити кількість товару, наприклад, обсяг сметани, продавці розбавляли її кефіром, від чого губилася і смак, і густота.

Також часто продавці вдавалися до торгівлі "через задні двері". Так можна було купити дефіцитний товар, але за ціною трохи дорожчою за магазинну. Зазначимо, що у росії вже почали підіймати ціни на дефіцитний товар.

А ось фото та відео вже з 2022-го року. Порівняйте.

У кремлі намагаються втихомирити паніку, що почалася, переконуючи, що людям зовсім нема чого запасатися продуктами першої необхідності. Хоча, зрозуміло, економічна ситуація в країні-агресорі завдяки величезній кількості санкцій залишає бажати кращого.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що у росії сильно піднялися ставки з іпотеки. Тепер придбати квартиру в росії коштує вже втричі дорожче. Крім цього, росіяни через війну проти України не можуть відлетіти на відпочинок за кордон.