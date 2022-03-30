Тотальні злидні і дефіцит всього: життя російських пенсіонерів стрімко котиться в часи "совка" (фото)

Незабаром кожен росіянин відчує на собі "принади" часів СРСР

Дуже часто багато людей, які застали часи Радянського Союзу, "співають дифірамби" часом СРСР, заявляючи, що тоді "жилося краще". Влада росії, розпочавши війну в Україні, практично надала всім шанувальникам "совка" повернутися у минуле, яке вони так люблять. Спустілі через припинення постачання товарів іноземного виробництва магазини вже повернулися до СРСР, а що буде далі.

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Архівними знімками часів Радянського Союзу, які можуть стати реаліями сучасної росії, поділився білоруський блогер Максим Мирович.

За часів СРСР дуже популярною була вулична торгівля, де люди могли хоч трохи підзаробити. Продавали продукти, випічку, побутові предмети тощо. Зважаючи на те, скільки санкцій проти росії вже введено, який вид торгівлі скоро може вийти на новий рівень.

Також постраждає і найстарше покоління – пенсіонери. Їм і так постійно підвищують пенсійний вік, та й розміри пенсій не радують, а тут ще й намічається перспектива повернення такого ж відношення, як у "совку", яке було не на висоті.

Зазначимо, що попри те, що зараз усі заводи автоматизовані, то незабаром через брак комплектуючих, які привозяться із західних країн, працівникам доведеться перейти в "ручний режим" роботи. Можливо повернутися навіть хвилинки "гімнастики", щоб робітники були здоровішими.

Всі ці фотографії наочно показують, що може статися з росією, якщо влада рф продовжить агресивну політику на адресу України і не припинить війну.

Зазначимо, що у сучасній росії вже почалися розбирання за цукор, сковорідки та інші товари. Також полиці магазинів стоять порожні, адже багато міжнародних компаній відмовилися продовжувати співпрацювати з країною-агресором.

Зазначимо, що в кремлі намагаються втихомирити паніку, що почалася, переконуючи, що людям зовсім нема чого запасатися продуктами першої необхідності. Хоча, зрозуміло, економічна ситуація в країні-агресорі завдяки величезній кількості санкцій залишає бажати кращого.