Орки, прячьтесь: Эктор Хименес-Браво "раскрыл" легендарного "Призрака Киева" (фото)

Известный шеф-повар поделился позитивным постом с украинцами

Эктор Хименес-Браво, который переехал в Украину из Колумбии более 12 лет назад, примерил на себя образ летчика-аса, сравнивая себя с легендарным украинским "Призраком Киева".

По словам всемирно известного кулинару, он сделал пост с целью немного добавить позитива в наши ленты новостей в Инстаграме.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Все уже слышали о легендарном "Призраке Киева". Но еще никто не видел в деле колумбийского призрака. Я вылетаю орки — прячьтесь. Слава защитникам Украины!", — подписал фото Хименес-Браво, на котором он позирует за штурвалом вертолета.

Шеф-повар также пояснил, что фото было сделано еще до войны в Украине.

Эктор Хименес-Браво в роли "колубмийского призрака"

В комментариях под постом украинцы шутливо спросили кулинара о том, не он ли устроил пожар в российском Белгороде.

Читайте также: Категория Новости России Данилов потролил россиян на фоне взрывов в Белгороде Причастность Украины к взрывам глава СНБО никак не прокомментировал

Напомним, что пожар в российском Белгороде вспыхнул 1 апреля. В сеть очень оперативно попало видео того, как начался сам пожар, но на кадрах сложно разобрать, что именно произошло и было ли это какой-то атакой. После этого жители Белгорода начали массово бежать из города, а российские власти обвинили во всем украинцев, хотя доказательств этого нет.

В Минобороны на этот счет отметили, что россияне не впервые обвиняют в своих бедах Украину, но опровергать или доводить причастность к ситуации в Белгороде принципиально отказались.