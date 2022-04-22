Поддержавшая войну в Украине Лика LiQueen объявила о разводе с Бумычем

Конкретной причины развода девушка не назвала

Спустя всего ничего после свадьбы супруга российского киберспортсмена, капитана украинской команды "NaVi", Кирилла Boombl4 Михайлова Анжелика LiQueen Езиева, которая ранее открыто поддержала россию в войне с Украиной, заявила, что они разводятся.

Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Инстаграм и телеграм-канале.

"Разводимся с бумычем" — коротко написала Лика в соцсети, пошутив, что видимо у них традиция расставаться перед каким-то чемпионатом.

В своем телеграм-канале Анжелика LiQueen более подробно рассказала о разводе и ответила на самый "волнующий" вопрос от поклонников Бумыча, не являются ли причиной расставания пары деньги, ведь команда Михайлова Natus Vincere 7 ноября 2021 года стала победителем PGL Major по CS:GO в Стокгольме выиграв миллион долларов. Однако и тут девушка не была многословной, отметив, что никаких подробностей не будет, ведь они "смешить народ" не хотят.

"Никаких претензий друг к другу не имеем. Причина: не совместимы. Звучит как диагноз…Мне очень жаль. Все могло быть так ох**нно. Я верила, что это навсегда. Жаль, что только я" — написала Анжелика.

Что касается материальной стороны вопроса, то LiQueen уверяет, что деньги — это не причина их развода. Более того, к деньгам Кирилла Бумыча у Лики доступа никогда не было, а вместе они ничего особо не тратили, так как копили на пентхаус. Также девушка добавила, что "сама не бедная".

Напомним, что Михайлов предложил своей девушке LiQueen выйти за него замуж сразу после победы в чемпионате во время церемонии награждения. Девушка сразу согласилась. Многие заподозрили ее в алчности, отметив, что она согласилась на брак, ведь ее потенциальный муж заработал много денег.

В январе 2022-го года появились первые фото со свадьбы киберспортсмена и Анжелики LiQueen Езиевой, о которой ходят слухи, что она якобы ранее работала порноактрисой и занималась проституцией. Такой вывод пользователи сети сделали, сравнив Лику с порноактрисой Maniac Alisa, — хотя та снималась в маске и была блондинкой, у них одинаковые родинки на шее.

Сравнение Лики и девушки под псевдонимом Maniac Alisa

Посмотреть откровенные фото можно онлайн на канале Black по этой ссылке.

Напомним, что Лика LiQueen старше своего уже экс-супруга на четыре года, ей 26 лет, у нее есть сын, и она позиционирует себя как будущего врача.