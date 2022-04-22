Ліка LiQueen, яка підтримала війну в Україні, оголосила про розлучення з Бумичем

Конкретної причини розлучення дівчина не назвала

Через пару місяців після весілля дружина російського кіберспортсмена, капітана української команди "NaVi", Кирила Boombl4 Михайлова Анжеліка LiQueen Єзієва, яка раніше відкрито підтримала росію у війні з Україною, заявила, що вони розлучаються.

Про це дівчина розповіла своїм підписникам в Інстаграм та телеграм-каналі.

"Розлучаємося з бумичем" — коротко написала Ліка в соцмережі, пожартувавши, що, мабуть, у них традиція розлучатися перед якимсь чемпіонатом.

У своєму телеграм-каналі Анжеліка LiQueen більш детально розповіла про розлучення і відповіла на "хвилююче" питання від шанувальників Бумича, чи не є причиною розлучення пари гроші, адже команда Михайлова Natus Vincere 7 листопада 2021 стала переможцем PGL Major по CS:GO в Стокгольмі, виграв мільйон доларів. Однак і тут дівчина не була багатослівною, зазначивши, що жодних подробиць не буде, адже вони "смішити народ" не хочуть.

"Жодних претензій один до одного не маємо. Причина: не сумісні. Звучить як діагноз... Мені дуже шкода. Все могло бути так охоче. Я вірила, що це назавжди. Шкода, що тільки я" — написала Анжеліка.

Щодо матеріальної сторони питання, то LiQueen запевняє, що гроші — це не причина їхнього розлучення. На додаток, до грошей Кирила Бумича у Ліки доступу ніколи не було, а разом вони нічого особливо не витрачали, бо збирали на пентхаус. Також дівчина додала, що "сама не бідна".

Нагадаємо, що Михайлов запропонував своїй дівчині LiQueen вийти за нього заміж одразу після перемоги у чемпіонаті під час церемонії нагородження. Дівчина одразу погодилася. Багато хто запідозрив її в жадібності, зазначивши, що вона погодилася на цей шлюб, адже її потенційний чоловік заробив багато грошей.

У січні 2022-го року з’явилися перші фото з весілля кіберспортсмена та Анжеліки LiQueen Єзієвої, про яку ходять чутки, що вона нібито раніше працювала порноактрисою і займалася проституцією. Такий висновок користувачі мережі зробили, порівнявши Ліку з порноактрисою Maniac Alisa, хоча та знімалася в масці і була блондинкою, у них однакові родимки на шиї.

Порівняння Ліки та дівчата під псевдонімом Maniac Alisa

Переглянути відверті фото можна онлайн на каналі Black за цим посиланням.

Нагадаємо, що Ліка LiQueen старша за свого вже ексчоловіка на чотири роки, їй 26 років, у неї є син, і вона позиціює себе як майбутнього лікаря.