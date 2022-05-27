Вспомнил, что он из Украины? Фанаты выступающей в рф группы Artik & Asti недоумевают, куда исчез солист Артем Умрихин

Певец хранит молчание, не делает никаких заявлений

Известная поп-группа из Украины Artik & Asti, которая продолжает гастролировать с концертами по стране-агрессорше и получать от россиян музыкальные премии, молчит о тех зверствах, которые путин совершает по отношению к украинцам. Последние появления группы на светских мероприятиях проходят без солиста Артема Умрихина (Артика), который также является продюсером коллектива.

Хип-хоп-исполнитель не появлялся на публике со дня вторжения путина в Украину. Мужчина хранит молчание, не делает никаких заявлений и не выходит в свет. В этом поступке многие поклонники Artik & Asti узрели некую позицию артиста. Хотя, что она значит, непонятно.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Артик с известных событий замкнулся", "А где Артик?", "Почему без Артика", — пишут в основном россияне.

Потроллили исчезновения Артема Умрихина и украинцы.

А вот новая солистка группы Сесиль Велиева, родом из Симферополя, как ни в чем небывало выходит на сцену и улыбается на камеры россиян. Девушка получила премию российского журнала Moda Topical в номинации "Лучшая группа" и похвасталась этим.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после победы Украины на "Евровидении-2022" в Италии в сторону Kalush Orchestra полетели обвинения, преимущественно от российских блогеров, что якобы первое место незаслужено и связано с политикой и войной. Стоит добавить, что организаторы песенного конкурса не хотят видеть россию как страну-участницу в ближайшие годы. Из-за изоляции рф как на политическом уровне, так и в культурной сфере непонятно, какую карьеру украинские звезды ожидают построить в стране-изгое.