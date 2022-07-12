Что запрещено делать в День Петра и Павла в 2022 году: главные запреты

Православные христиане ежегодно празднуют Петров день 12 июля

В этот вторник, 12 июля, согласно церковному календарю, отмечается один из самых значимых летних праздников в христианстве — день памяти апостолов Петра и Павла, учеников Иисуса Христа.

В народе праздник получил название Петров день или Петровка. Отмечается событие ежегодно в один день — 12 июля православными христианами и 29 июня католиками. Согласно преданию именно 12 июля апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть за веру во Христа.

В Петров день принято ходить в церковь, ставить свечи и молиться у иконы апостолов о покровительстве, защите от злых духов и об исцелении от болезней.

Что нельзя делать в праздник Петра и Павла

День Петра и Павла окутан многими запретами. Нельзя 12 июля:

Ссориться и думать о плохом.

Шить, стирать, резать, а также работать в поле или в огороде.

Венчаться.

Сплетничать и сквернословить.

Одалживать деньги и самим брать в долг.

Купаться в открытых водоемах.

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