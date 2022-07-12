Що заборонено робити у День Петра та Павла у 2022 році: головні заборони

Православні християни щорічно святкують Петрів день 12 липня

Цього вівторка, 12 липня, згідно з церковним календарем, відзначається одне з найзначніших літніх свят у християнстві — день пам’яті апостолів Петра і Павла, учнів Ісуса Христа.

У народі свято отримало назву Петрів день або Петрівка. Відзначається подія щорічно в один день – 12 липня православними християнами та 29 червня католиками. Згідно з переказами, саме 12 липня апостоли Петро і Павло прийняли мученицьку смерть за віру в Христа.

У Петрів день заведено ходити до церкви, ставити свічки і молитися біля ікони апостолів про заступництво, захист від злих духів і зцілення від хвороб.

Що не можна робити у свято Петра та Павла

День Петра і Павла оповитий багатьма заборонами. Не можна 12 липня:

Сваритися та думати про погане.

Шити, прати, різати, а також працювати в полі чи на городі.

Вінчатися.

Пліткувати і лихословити.

Позичати комусь гроші і самим брати в борг.

Купатися у відкритих водоймах.

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