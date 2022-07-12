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Що заборонено робити у День Петра та Павла у 2022 році: головні заборони

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День Петра та Павла 2022
День Петра та Павла 2022

Православні християни щорічно святкують Петрів день 12 липня

Цього вівторка, 12 липня, згідно з церковним календарем, відзначається одне з найзначніших літніх свят у християнстві — день пам’яті апостолів Петра і Павла, учнів Ісуса Христа.

У народі свято отримало назву Петрів день або Петрівка. Відзначається подія щорічно в один день – 12 липня православними християнами та 29 червня католиками. Згідно з переказами, саме 12 липня апостоли Петро і Павло прийняли мученицьку смерть за віру в Христа.

У Петрів день заведено ходити до церкви, ставити свічки і молитися біля ікони апостолів про заступництво, захист від злих духів і зцілення від хвороб.

Що не можна робити у свято Петра та Павла

День Петра і Павла оповитий багатьма заборонами. Не можна 12 липня:

  • Сваритися та думати про погане.
  • Шити, прати, різати, а також працювати в полі чи на городі.
  • Вінчатися.
  • Пліткувати і лихословити.
  • Позичати комусь гроші і самим брати в борг.
  • Купатися у відкритих водоймах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям у липні доведеться терпіти сильну спеку, але в деяких областях зниження температури у певні дні все ж таки порадує.

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#Свята #Заборони #День Петра і Павла