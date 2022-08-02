"То ли Боря Апрель, то ли Повалий": Камалию распекли за неудачный макияж в новом клипе (фото, видео)

Новая песня поклонникам певицы понравилась, однако мейкап вызвал вопросы

Украинская певица Камалия, ранее возмутившая сеть формой ВСУ, снова подверглась критике своих поклонников, когда анонсировала премьеру нового патриотического клипа, который, по словам певицы, выйдет уже вскоре.

45-артистка опубликовала у себя в Инстаграме отрывок нового музыкального видео. Как отметили подписчики Камалии, сама песня им очень понравилась, а вот макияж для съемок клипа получился совсем неудачным.

Певицу даже сравнили с Таисией Повалий, которая известна своей любовью к пластике лица.

Камалию сравнили с Таисией Повалий из-за неудачного мейкапа

"Вот смотрю и не понимаю то ли Боря Апрель, то ли Повалий! А это Камалия. Увольте своего визажиста это жесть!", "Подумала, что повалий. Ужас", "Макияж ужасный, еще и на повалий похожей сделали", — пишут в комментариях под видео.

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Скандал с Камалией и покупкой двух самолетов-истребителей для ВСУ

В мае 2022 года украинская певица Камалия сообщила, что ее муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, приобрел для Вооруженных сил Украины два самолета-истребителя для борьбы с российскими оккупантами. Официального подтверждения этой информации от украинских военных не поступило, и от певицы потребовали доказательств совершенной покупки для украинской армии.

Позже Камалия заявила, что ее супруг ничего не покупал, а ее неправильно поняли. По словам артистки, ВСУ таки получили два истребителя, только переданы они были не самим Захуром, а правительством Пакистана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Камалия прокомментировала слухи об отношениях путина и гимнастки Алины Кабаевой. Певица заявила, что она верит "в эту историю".