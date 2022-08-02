"Чи то Боря Апрель, чи то Повалій": Камалію розпекли за невдалий макіяж у новому кліпі (фото, відео)

Нова пісня шанувальникам співачки сподобалася, проте макіяж викликав питання

Українська співачка Камалія, яка раніше обурила мережу формою ЗСУ, знову піддалася критиці своїх шанувальників, коли анонсувала прем’єру нового патріотичного кліпу, який, за словами співачки, вийде вже незабаром.

45-артистка опублікувала у себе в Інстаграмі уривок нового музичного відео. Як зазначили підписники Камалії, сама пісня їм дуже сподобалася, а ось макіяж для зйомок кліпу вийшов зовсім невдалим.

Співачку навіть порівняли з Таїсією Повалій, яка відома своєю любов'ю до пластики обличчя.

Камалію порівняли з Таїсією Повалій через невдалий макіяж

"Ось дивлюсь та не розумію чи то Боря Апрель, чи то Повалій! А це Камалія. Звільніть свого візажиста це жесть!", "Подумала, що повалій. Жахіття", "Макіяж жахливий,ще й на повалій схожою зробили", — пишуть у коментарях під відео.

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Скандал з Камалією та купівлею двох літаків-винищувачів для ЗСУ

У травні 2022 року українська співачка Камалія повідомила, що її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, придбав для Збройних сил України два літаки-винищувачі для боротьби з російськими окупантами. Офіційного підтвердження цієї інформації від українських військових не надійшло, і від співачки потребували доказів покупки для української армії.

Пізніше Камалія заявила, що її чоловік нічого не купував, а її неправильно зрозуміли. За словами артистки, ЗСУ таки отримали два винищувачі, тільки передані вони були не самим Захуром, а урядом Пакистану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Камалія прокоментувала чутки про стосунки путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої. Співачка заявила, що вона вірить "у цю історію".