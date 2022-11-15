21 год вместе: Пугачева и Галкин обменялись трогательными признаниями в соцсетях (фото)

Артистка призналась, что очень скучает по мужу.

Известная российская певица, ныне мигрировавшая в Израиль вместе со своими детьми, Алла Пугачева и ее супруг, комик и шоумен, 46-летний Максим Галкин, который сейчас находится в туре по Латвии с концертами, 15 ноября отмечают годовщину своих отношений. Пара вместе уже 21 год.

В честь такого романтического события, комик, даже находясь далеко от супруги, организовал ей доставку цветов. Снимком с красивым букетом Алла Борисовна поделилась на своей странице в Инстаграм, оставив под фото трогательное признание мужу, признавшись, что она очень скучает.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денёк" — написала Примадонна.

Галкин также поделился не менее трогательным посланием для своей супруги. На своей странице в соцсети он разместил совместный снимок с Пугачевой, в подписи к которому признался ей в любви. Отметим, что на фото Алла Борисовна выглядит невероятно красивой и помолодевшей.

"21 год вместе — люблю тебя, сегодня, как и в первый год, и ещё немного больше" — написал шоумен.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.