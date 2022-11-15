21 рік разом: Пугачова та Галкін обмінялися зворушливими зізнаннями у соцмережах (фото)

Артистка зізналася, що дуже сумує за чоловіком.

Відома російська співачка, яка нині мігрувала до Ізраїлю разом зі своїми дітьми, Алла Пугачова та її чоловік, комік і шоумен, 46-річний Максим Галкін, який зараз перебуває в турі Латвією з концертами, 15 листопада відзначають річницю своїх стосунків. Пара разом уже 21 рік.

На честь такої романтичної події комік, навіть перебуваючи далеко від дружини, організував їй доставку квітів. Знімком із гарним букетом Алла Борисівна поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, залишивши під фото зворушливе зізнання чоловікові, зізнавшись, що вона дуже нудьгує.

"Сьогодні наше свято, кохане. 21 рік разом. Дякую за квіти, які ти надіслав мені. Чекаю на зустріч. Приїжджай хоч на день" — написала Примадонна.

Галкін також поділився не менш зворушливим посланням для своєї дружини. На своїй сторінці в соцмережі він розмістив спільний знімок із Пугачовою, у підписі до якого освідчився їй у коханні. Зазначимо, що на фото Алла Борисівна виглядає неймовірно красивою та молодшою.

"21 рік разом — люблю тебе, сьогодні, як і в перший рік, і ще трохи більше" — написав шоумен.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента росії Путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.