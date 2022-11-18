Обогреватель для дома можно сделать из... картошки (видео-инструкция)

Такого самодельного обогревателя хватит на несколько часов

Украинцам предстоит непростая зима — с учетом регулярного отключения электричества и перебоев с теплоснабжением. Однако унывать не время: кто-то ищет варианты покупных обогревателей, а кто-то всерьез озаботился возможностью сделать такой девайс собственноручно. Сегодня мы вам подскажем, как можно соорудить раздающее тепло "чудо" с помощью картофеля.

Подобным способом изначально поделились в программе "Сніданок з 1+1", передает "Телеграф". Работоспособность обогревателя была протестирована одним из журналистов, который наткнулся на старый дедовский лайфхак и решил узнать, есть ли от него толк.

Чтобы создать подобный обогреватель, понадобятся такие предметы: парочка кирпичей, спички, а также фитиль для свечи, растительное масло, глиняный горшок или кувшин, а также непосредственно картофель.

Картошку, которая дальше станет основой для согревающего элемента обогревателя, аккуратно обрезают с двух сторон, а затем вырезают в ней значительное углубление. Помните, что донышко должно оставаться — в него будут втыкаться спички. К слову, гореть будут не только они. Изначально к спичкам следует привязать уже упомянутый фитиль — именно он и будет поддерживать планомерное горение.

После того, как спички будут установлены, в картофелину заливают незначительное количество масла. Затем можно проверять, будет ли гореть ваша импровизированная свечка. Если результат позитивный, ее стоит разместить между двумя кирпичами, которые после будут накрыты глиняной посудой.

Более детально с процессом изготовления самодельного обогревателя можно ознакомиться в видео:

Работы такого девайса должно хватить на несколько часов, но это зависит от размера картофелины, количества фитилей и налитого масла. Важно не забывать, что при эксплуатации картофельного обогревателя нужно придерживаться правил пожарной безопасности. Также отметим, что если вам нужно не тепло, а свет, то момент с кирпичами и горшком можно опустить — картофель с фитилем отлично заменит свечку.

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