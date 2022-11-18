Обігрівач для дому можна зробити з... картоплі (відео-інструкція)

Такого саморобного обігрівача вистачить на кілька годин

Українців чекає непроста зима — з урахуванням регулярного відключення електрики та перебоїв із теплопостачанням. Однак сумувати не час: хтось шукає варіанти покупних обігрівачів, а хтось всерйоз перейнявся можливістю зробити такий девайс власноруч. Сьогодні ми вам підкажемо, як спорудити "диво", що роздає тепло, за допомогою картоплі.

У такий спосіб спочатку поділилися у програмі "Сніданок з 1+1", передає "Телеграф". Працездатність обігрівача була протестована одним із журналістів, котрий натрапив на старий дідівський лайфхак і вирішив дізнатися, чи є від нього користь.

Щоб створити подібний обігрівач, знадобляться такі предмети: кілька цеглин, сірники, а також гніт для свічки, олія, глиняний горщик чи глечик, а також картопля.

Картоплю, яка далі стане основою для обігрівача, акуратно обрізають з двох сторін, а потім вирізають в ній значне поглиблення. Пам’ятайте, що денце має залишатися — у нього встромлятимуться сірники. До речі, горітимуть не лише вони. Спочатку до сірників слід прив’язати вже згаданий ґніт — саме він і підтримуватиме планомірне горіння.

Після того, як сірники будуть встановлені, в картоплину заливають незначну кількість олії. Потім можна перевіряти, чи горітиме ваша імпровізована свічка. Якщо результат позитивний, її варто розмістити між двома цеглинами, які потім будуть накриті глиняним посудом.

Більш детально з процесом виготовлення саморобного обігрівача можна ознайомитись у відео:

Роботи такого девайса має вистачити на кілька годин, але це залежить від розміру картоплини, кількості гнотів та налитої олії. Важливо не забувати, що при експлуатації картопляного обігрівача слід дотримуватись правил пожежної безпеки. Також зазначимо, що якщо вам потрібно не тепло, а світло, то момент з цеглою і горщиком можна опустити — картопля з гнітом відмінно замінить свічку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна власноруч зробити електричний міні-обігрівач, не витрачаючи на це багато фінансів.

Також ми ділилися секретами створення обігрівача з алюмінієвих банок.