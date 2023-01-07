Топ-10 самых красивых колядок, которые должен знать каждый
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Популярные колядки для взрослых и детей – традиционные и современные тексты
Коляда — один из самых любимых праздников украинцев. Традиционно колядуют на Рождество, 7 января (по юлианскому календарю), но в некоторых регионах праздничных песен начинают петь еще с вечера 6-го числа, на Сочельник.
Как бы там ни было, а за многие века украинцы собрали немало колядок. "Телеграф" подготовил для вас подборку 10 самых красивых рождественских обрядовых песен. Здесь вы найдете и всем известные колядки, которые должен знать каждый, и более современные варианты.
Традиционные колядки для детей и взрослых
Новая радость стала, которая не бывала,
Над вертепом звезда ясная на весь мир засияла.
Где Христос родился, из Девы воплотился,
Как человек пеленами убого окутался.
Пастушки с ягненком перед тем ребенком
На коленца припадают, Царя-Бога восхваляют.
– Ой ты, Царю, Царю, небесный Владарю,
Пошли лета счастливые этого дома хозяину.
Пошли хозяину, пошли хозяйке,
Пошли лета счастливые нашей славной Украине.
***
Добрый вечер тебе, господин хозяин!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
Застилайте столы и все коврами,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
Кладите калачи из яровой пшеницы.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
Ибо придут к тебе три праздника в гости.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
А что первый праздник – Рождество Христово,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
А второй же праздник – Святого Василия,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
А третий же праздник – Святое Крещение.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
А что первый праздник пошлет тебе радость,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
А второй же праздник сошлет тебе счастье,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
А что третий праздник сошлет всем нам судьбу,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
Сошлет всем нам судьбу, Украине свободу.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Сын Божий родился!
***
Так повелось на белом свете
Уж много лет подряд
В такой чудный, добрый вечер
С небес к нам ангелы летят
Они несут добро, надежду,
Благословенье в каждый дом
Всех с новым годом поздравляю
И с благодатным рождеством!
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!
***
Коляд, коляд, колядушек —
Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
Вам звоночками позвоним
С пожеланьем и поклоном.
Мы пришли колядовать,
С Рождеством вас поздравлять!
Хорошо вам пусть живется,
Все, что хочется — дается,
Чтобы мысли вдохновляли,
А мечты всегда сбывались!
***
Накануне Рождества,
Бежит к нам коляда,
Печь уже топится,
Праздник к нам торопится.
Пирожок не ломай,
Поскорее подавай.
Двоим, троим,
Давно стоим.
Всех сегодня угощай.
Поздравление оправдай.
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
Современные колядки, отвечающие нашим реалиям
Старлинк, старлинк, старлиночка
Зарядилась мобилочка.
Колядую, колядую –
В "пункт незламности" шурую
Коляд, коляд, колядница,
Удавит орка паляница!
***
Маленький мальчик
Вылез на столбик
Старлинк подключает
Христа прославляет
Павербанк заряжает,
Христос ся рождает.
Ранее "Телеграф" делился подборкой простейших колядок на Рождество, которые легко запомнят даже дошкольники. В этой подборке мы собрали дюжину колядок для детей в возрасте от 2 до 7 лет.