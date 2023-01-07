Топ-10 самых красивых колядок, которые должен знать каждый

Популярные колядки для взрослых и детей – традиционные и современные тексты

Коляда — один из самых любимых праздников украинцев. Традиционно колядуют на Рождество, 7 января (по юлианскому календарю), но в некоторых регионах праздничных песен начинают петь еще с вечера 6-го числа, на Сочельник.

Как бы там ни было, а за многие века украинцы собрали немало колядок. "Телеграф" подготовил для вас подборку 10 самых красивых рождественских обрядовых песен. Здесь вы найдете и всем известные колядки, которые должен знать каждый, и более современные варианты.

Традиционные колядки для детей и взрослых

Новая радость стала, которая не бывала, Над вертепом звезда ясная на весь мир засияла. Где Христос родился, из Девы воплотился, Как человек пеленами убого окутался. Пастушки с ягненком перед тем ребенком На коленца припадают, Царя-Бога восхваляют. – Ой ты, Царю, Царю, небесный Владарю, Пошли лета счастливые этого дома хозяину. Пошли хозяину, пошли хозяйке, Пошли лета счастливые нашей славной Украине.

***

Добрый вечер тебе, господин хозяин!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

Застилайте столы и все коврами,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

Кладите калачи из яровой пшеницы.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

Ибо придут к тебе три праздника в гости.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

А что первый праздник – Рождество Христово,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

А второй же праздник – Святого Василия,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

А третий же праздник – Святое Крещение.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

А что первый праздник пошлет тебе радость,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

А второй же праздник сошлет тебе счастье,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

А что третий праздник сошлет всем нам судьбу,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

Сошлет всем нам судьбу, Украине свободу.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Сын Божий родился!

***

Так повелось на белом свете

Уж много лет подряд

В такой чудный, добрый вечер

С небес к нам ангелы летят

Они несут добро, надежду,

Благословенье в каждый дом

Всех с новым годом поздравляю

И с благодатным рождеством!

Поздравляем с Рождеством, Мы пришли сюда с добром, Вы подайте нам немножко Пирожочка на дорожку, Чтобы счастье к вам пришло, Чтоб во всём вам повезло, Чтоб Господь здоровья дал, Колядуем, от печаль!

***

Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

Вам звоночками позвоним

С пожеланьем и поклоном.

Мы пришли колядовать,

С Рождеством вас поздравлять!

Хорошо вам пусть живется,

Все, что хочется — дается,

Чтобы мысли вдохновляли,

А мечты всегда сбывались!

***

Накануне Рождества, Бежит к нам коляда, Печь уже топится, Праздник к нам торопится. Пирожок не ломай, Поскорее подавай. Двоим, троим, Давно стоим. Всех сегодня угощай. Поздравление оправдай.

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

Современные колядки, отвечающие нашим реалиям

Старлинк, старлинк, старлиночка

Зарядилась мобилочка.

Колядую, колядую –

В "пункт незламности" шурую

Коляд, коляд, колядница,

Удавит орка паляница!

***

Маленький мальчик

Вылез на столбик

Старлинк подключает

Христа прославляет

Павербанк заряжает,

Христос ся рождает.

Ранее "Телеграф" делился подборкой простейших колядок на Рождество, которые легко запомнят даже дошкольники. В этой подборке мы собрали дюжину колядок для детей в возрасте от 2 до 7 лет.