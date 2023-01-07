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Топ-10 найгарніших українських колядок, які має знати кожен

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Цьогоріч маємо багато сучасних колядок, які дуже пасують нинішнім реаліям
Цьогоріч маємо багато сучасних колядок, які дуже пасують нинішнім реаліям. Фото lux.fm

Популярні колядки для дорослих і дітей — традиційні та сучасні тексти

Коляда — одне з найулюбленіших свят українців. Традиційно, колядують на Різдво, 7 січня (за юліанським календарем), але в деяких регіонах святкових пісень починають співати ще з вечора 6-го числа, на Святвечір.

Хай там як, а за багато віків українці назбирали чимало колядок. "Телеграф" підготував для вас добірку 10 найгарніших різдвяних обрядових пісень. Тут ви знайдете і всім відомі колядки, які має знати кожен, і більш сучасні варіанти.

Традиційні українські колядки для дітей та дорослих

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та й кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що перший празник – Рождество Христове,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А другий вже празник – Святого Василя,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А третій вже празник – Святе Водохреща.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що перший празник зішле тобі втіху,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що другий празник зішле тобі щастя,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що третій празник зішле всім нам долю,

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Зішле всім нам долю, Україні волю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

По всьому світу стала новина:

Діва Марія Сина родила.

Сіном притрусила, в ясла положила

Господнього Сина.

Діва Марія Бога просила:

– В що ж би я свого Сина сповила?

Ти, небесний Царю, пришли мені дари,

Цього дому господарю.

Зійшли Ангели з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові, ще й ризи шовкові

Ісусові Христові.

Засіяла звізда з неба до землі,

Зійшли Ангели к Діві Марії.

Співають Їй пісні, Господній Невісті,

Радости приносять.

Прийшли три царі зі східної землі,

Принесли дари Діві Марії:

Покірно складають і поклін віддають

Ісусові Христові.

Ой, засіяла звізда на небі,

Прийшли ангели к Діві Марії,

Співають Їй пісні, Господній Невісті,

І радість приносять.

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

й світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

***

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісеньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди…

Люлі серденько, люлі.

Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.

Спи, Ісусе, спи,

Серце вітвори, Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю Люлі, серденько, люлі!

Колядка "Спи, Ісусе, спи"

Сучасні колядки, які відповідають нашим реаліям

Старлінк, старлінк, старліночка

Зарядилась мобілочка.

Колядую колядую –

В пункт незламності шурую

Коляд, коляд, колядниця,

Вдавить орка паляниця!

***

Маленький хлопчик

Виліз на стовпчик

Старлінк підключаю

Христа прославляю

Павербанк заряджає,

Христос ся рождає.

***

Ой, заходьте дорогенькі!

В домі будете тепленькі.

Господиня пригощає,

Генератор вже включає.

Еко фло у поміч теж,

Раді будете без меж!

Вірю сильно в ЗСУ,

Шлю підтримку їм усю!

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Раніше "Телеграф" ділився добіркою найпростіших колядок на Різдво, які легко запам'ятають навіть дошкільнята. У цій добірці ми зібрали дюжину колядок для діток віком від 2 до 7 років.

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