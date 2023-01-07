Топ-10 найгарніших українських колядок, які має знати кожен
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Популярні колядки для дорослих і дітей — традиційні та сучасні тексти
Коляда — одне з найулюбленіших свят українців. Традиційно, колядують на Різдво, 7 січня (за юліанським календарем), але в деяких регіонах святкових пісень починають співати ще з вечора 6-го числа, на Святвечір.
Хай там як, а за багато віків українці назбирали чимало колядок. "Телеграф" підготував для вас добірку 10 найгарніших різдвяних обрядових пісень. Тут ви знайдете і всім відомі колядки, які має знати кожен, і більш сучасні варіанти.
Традиційні українські колядки для дітей та дорослих
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
***
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Та й кладіть калачі з ярої пшениці.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що перший празник – Рождество Христове,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А другий вже празник – Святого Василя,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А третій вже празник – Святе Водохреща.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що перший празник зішле тобі втіху,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що другий празник зішле тобі щастя,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що третій празник зішле всім нам долю,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Зішле всім нам долю, Україні волю.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
***
По всьому світу стала новина:
Діва Марія Сина родила.
Сіном притрусила, в ясла положила
Господнього Сина.
Діва Марія Бога просила:
– В що ж би я свого Сина сповила?
Ти, небесний Царю, пришли мені дари,
Цього дому господарю.
Зійшли Ангели з неба до землі,
Принесли дари Діві Марії:
Три свічі воскові, ще й ризи шовкові
Ісусові Христові.
Засіяла звізда з неба до землі,
Зійшли Ангели к Діві Марії.
Співають Їй пісні, Господній Невісті,
Радости приносять.
Прийшли три царі зі східної землі,
Принесли дари Діві Марії:
Покірно складають і поклін віддають
Ісусові Христові.
Ой, засіяла звізда на небі,
Прийшли ангели к Діві Марії,
Співають Їй пісні, Господній Невісті,
І радість приносять.
Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.
Тиха ніч, свята ніч!
Ой, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
й світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!
Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшов нині в Вифлеєм
Щоб спасти цілий світ.
Тиха ніч, свята ніч!
Зірка сяє ясна,
Потішає серця,
Величає Христа.
Дитя святе, як зоря,
Нам світи, зоря ясна!
***
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!
Я Тебе му колисати,
Пісеньками присипляти:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Лелійко, спи, головку склони.
Ту на рученьки Марії,
Бач Вона Тебе леліє:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!
Йосифа лиш не видати,
Несе хлібця Тобі дати:
Люлі, серденько, люлі!
Спи Терпінє, спи, очка зажмури!
Не питай, що колись буде,
Що зготовлять хрест Ти люди…
Люлі серденько, люлі.
Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!
Слава Богу в вишних буди,
Мир на земли, благо людем!
Люлі серденько, люлі.
Спи, Ісусе, спи,
Серце вітвори, Най при Ньому спочиваю
Ту на земли і там в раю Люлі, серденько, люлі!
Сучасні колядки, які відповідають нашим реаліям
Старлінк, старлінк, старліночка
Зарядилась мобілочка.
Колядую колядую –
В пункт незламності шурую
Коляд, коляд, колядниця,
Вдавить орка паляниця!
***
Маленький хлопчик
Виліз на стовпчик
Старлінк підключаю
Христа прославляю
Павербанк заряджає,
Христос ся рождає.
***
Ой, заходьте дорогенькі!
В домі будете тепленькі.
Господиня пригощає,
Генератор вже включає.
Еко фло у поміч теж,
Раді будете без меж!
Вірю сильно в ЗСУ,
Шлю підтримку їм усю!
Колядую, колядую,
Перемогу нашу чую!
Хай приходить в кожну хату
Рік щасливий і багатий.
В теплих, сонячних домівках,
Діти хай сміються дзвінко.
Землі зорані боями
Буйно зацвітуть садами,
Оживе хай вся земля,
Без сусіда-москаля!
Знов розквітне Україна
Сильна, вільна і єдина!
Раніше "Телеграф" ділився добіркою найпростіших колядок на Різдво, які легко запам'ятають навіть дошкільнята. У цій добірці ми зібрали дюжину колядок для діток віком від 2 до 7 років.