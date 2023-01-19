Новая девушка Тараса Цымбалюка поделилась трогательными фото с любимым: "Цените каждое мгновение"

Свежими снимками звезда сериала "Поймать Кайдаша" и Светлана Готочкина умилили поклонников в сети

Возлюбленная украинского актера Тараса Цымбалюка, дизайнер и ресторатор Светлана Готочкина поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новыми романтическими фото.

На своей страничке в соцсети девушка опубликовала черно-белые кадры. На них пара позирует целующимися. На белой футболке Готочкиной отчетливо виден нарисованный герб Украины — тризуб.

"Цените каждое мгновение…", — подписала пост Светлана в Инстаграме. В комментариях Цымбалюк поставил любимой смайлик в виде красного сердца. Также другие подписчики девушки отметили, что пара очень красивая и они гармонично смотрятся друг с другом.

Кроме того, звезда сериала "Поймать Кайдаша" выложил у себя в сторис отдельное, цветное фото со своей любимой в лифте. "Ценить каждое мгновение", — подписал снимок Цымбалюк.

Напомним, что актер Тарас Цымбалюк в июне развелся с визажисткой Тиной Антоненко, с которой звезда пробыл в отношениях около 4 лет. Ранее мужчина прокомментировал свои отношения с украинской актрисой Викторией Варлей, которая приняла участие в 12 сезоне популярного реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Однако на девятой неделе сезона Варлей попрощалась с проектом.