Нова дівчина Тараса Цимбалюка поділилася зворушливими фото з коханим: "Цінуйте кожну мить"

Свіжими знімками зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" і Світлана Готочкіна зворушили шанувальників у мережі

Кохана українського актора Тараса Цимбалюка, дизайнер і ресторатор Світлана Готочкіна поділилася зі своїми підписниками в Інстаграмі новими романтичними фото.

На своїй сторінці у соцмережі дівчина опублікувала чорно-білі кадри. На них пара позує і цілується. На білій футболці Готочкіної чітко видно намальований герб України – тризуб.

"Цінуйте кожну мить…", — підписала пост Світлана в Інстаграмі. У коментарях Цимбалюк поставив коханій смайлик у вигляді червоного серця. Також інші підписники дівчини відзначили, що пара дуже гарна і вони гармонійно виглядають один з одним.

Крім того, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" виклав у себе в сторіс окреме, кольорове фото зі своєю коханою в ліфті. "Цінувати кожну мить", — підписав знімок Цимбалюк.

Нагадаємо, що актор Тарас Цимбалюк у червні розлучився з візажисткою Тіною Антоненко, з якою зірка пробув у стосунках близько 4 років. Раніше чоловік прокоментував свої стосунки з українською актрисою Вікторією Варлей, яка взяла участь у 12-му сезоні популярного реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. Проте на дев’ятому тижні сезону Варлей попрощалася із проєктом.