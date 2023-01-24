Последняя в этом месяце: Землю накроет мощная магнитная буря

Магнитная буря может спровоцировать головные боли и быструю утомляемость

Магнитные бури случаются каждый месяц, влияя не только на геомагнитное поле Земли, но и на метеозависимых людей. Следующая магнитная буря прийдет через два дня — 26 января 2023 года.

Об этом говорится на портале Meteoagent. Несмотря на интенсивную активность, продлится она не долго.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Провоцируют его вспышки на Солнце. Магнитные бури влияют на работу систем связи и здоровье людей.

Последняя в этом месяце магнитная буря начнется в четверг, 26 января. Ее интенсивность довольно высокая — 5 баллов. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение или раздражительность. В этот день лучше не нагружать себя физически и стараться больше отдыхать.

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