Остання цього місяця: Землю накриє потужна магнітна буря

Магнітна буря може спровокувати головний біль і швидку стомлюваність

Магнітні бурі трапляються щомісяця, впливаючи як геомагнітне полі Землі, так і на метеозалежних людей. Наступна магнітна буря прийде за два дні — 26 січня 2023 року.

Про це йдеться на порталі Meteoagent. Незважаючи на інтенсивну активність, вона триватиме не довго.

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі, яке триває від кількох годин до кількох діб. Провокують його спалахи на Сонці. Магнітні бурі впливають на роботу систем зв’язку та здоров’я людей.

Остання цього місяця магнітна буря станеться у четвер, 26 січня. Її інтенсивність досить висока – 5 балів. Метеозалежні люди можуть відчути нездужання, запаморочення чи дратівливість. Цього дня краще не навантажувати себе фізично та намагатися більше відпочивати.

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