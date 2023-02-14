У кого День ангела 15 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 15 февраля, отмечается Сретение Господне, День одиноких людей, День компьютерщика, Международный день операционной медсестры, Международный день детей, больных раком, День почтения участников боевых действий на территории других стран. Кроме того, носители одного имени в этот день также празднуют свой День ангела.

Мужские именины 15 февраля

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос". В переводе оно значит "царь" или "царственный". Конкретно 15 февраля почитается память новомученника, протоиерея Василия Залесского.

Женские именины 15 февраля не отмечаются.

Как известно, в разные дни церковь чтит память мучеников и святых, — в те же дни празднуют Дни ангела люди, которые носят те же имена и родились незадолго до этого. Принято верить, что святые присматривают с небес за своими тезками в течение их жизни, оберегают их от напастей и всячески помогают.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, что такое Сретение Господне, откуда взялся этот праздник и почему он важен для христиан.

Также мы подробно рассказывали, какие традиции и запреты связаны с праздником Сретения Господнего 15 февраля.