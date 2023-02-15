У кого День ангела 16 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 16 февраля, отмечается День единства, День военного журналиста в Украине, Всемирный день управления информацией. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители более десятка мужских и женских имен.

Женские именины 16 февраля

Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать". На сегодня это одно из самых распространенных имен в Украине, Европе и других христианских странах.

Мужские именины 16 февраля

Адриан, — это имя латинского происхождения, которое по одной версии значит "адриатический", а по другой, — "житель города Адрия".

Владимир, — очень популярное старое славянское имя, которое значит "владей миром".

Вольдемар, — это имя переводится как "владей и прославляйся". Оно считается немецким аналогом имени Владимир.

Иван, — это имя является формой древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Михаил, — распространенное древнееврейское имя, которое переводится как "подобный Богу".

Николай, — это древнегреческое имя, которое буквально переводится как "победитель народов".

Павел, — переводится с латинского как "небольшой".

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".

Семен, Симон, — это две формы одного еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго не рекомендуется по приметам дарить родственникам, чтобы не накликать беду.