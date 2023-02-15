У кого День ангела 16 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 16 лютого, відзначають День єдності, День військового журналіста в Україні, Всесвітній день управління інформацією. Також у цей день святкують свої Дні ангела носії понад десяток чоловічих та жіночих імен.

Жіночі іменини 16 лютого

Анна (Ганна), — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать". На сьогоднішній день є одним із найпопулярніших імен в Україні, Європі та інших християнських країнах.

Чоловічі іменини 16 лютого

Адріан, — це ім’я латинського походження, яке за однією версією означає "адріатичний", а за іншою, — "житель міста Адрія".

Володимир — дуже популярне старе слов’янське ім’я, яке означає "володарюй світом".

Вольдемар, — це ім’я перекладається як "володій і прославляйся". Воно вважається німецьким аналогом імені Володимира.

Іван, — це ім’я є формою давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Михайло, — поширене ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "подібний до Бога".

Микола — це давньогрецьке ім’я, яке буквально перекладається як "переможець народів".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить із давньогрецької і означає "сильний", "міцний".

Семен, Симон, — це дві форми одного єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо не рекомендується за прикметами дарувати родичам, щоб не накликати лихо.