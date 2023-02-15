У кого День ангела 16 лютого: жіночі та чоловічі іменини
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У четвер, 16 лютого, відзначають День єдності, День військового журналіста в Україні, Всесвітній день управління інформацією. Також у цей день святкують свої Дні ангела носії понад десяток чоловічих та жіночих імен.
Жіночі іменини 16 лютого
Анна (Ганна), — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать". На сьогоднішній день є одним із найпопулярніших імен в Україні, Європі та інших християнських країнах.
Чоловічі іменини 16 лютого
Адріан, — це ім’я латинського походження, яке за однією версією означає "адріатичний", а за іншою, — "житель міста Адрія".
Володимир — дуже популярне старе слов’янське ім’я, яке означає "володарюй світом".
Вольдемар, — це ім’я перекладається як "володій і прославляйся". Воно вважається німецьким аналогом імені Володимира.
Іван, — це ім’я є формою давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".
Михайло, — поширене ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "подібний до Бога".
Микола — це давньогрецьке ім’я, яке буквально перекладається як "переможець народів".
Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".
Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить із давньогрецької і означає "сильний", "міцний".
Семен, Симон, — це дві форми одного єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".
Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".
Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.
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