У кого День ангела 17 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 17 лютого, відзначається Міжнародний день кота та День спонтанного вияву доброти. Також цього дня святкують свої Дні ангела носії понад двадцяти імен.

Жіночі іменини 17 лютого

Анна (Ганна), — це популярне жіноче ім’я насправді походить від єврейського імені Ханна, яке можна перекласти як "благодать".

Катерина, — ім’я має давньогрецьке походження, проте точне значення невідоме. За найпопулярнішою версією, воно перекладається як "вічно чиста".

Катаріна, — одна з форм імені Катерина, яка стала самостійним ім’ям.

Чоловічі іменини 17 лютого

Олександр, — це дуже популярне у всьому світі грецьке ім’я, яке означає "той, що захищає".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається як "захищати", "оберігати".

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Аркадій, — Ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух".

Борис — древнетюркське ім’я, яке утворене від "барис", що в перекладі з булгарської означає "барс".

Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад, що означає "царський".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Ібрагім, — це ім’я походить від давньоєврейського Авраама, що означає в перекладі "батько народів".

Іван, — це ім’я є формою давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Йосип, — це ім’я походить від біблійного імені Йехосеф, що буквально означає "Бог додав" або "Бог примножив".

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан".

Михайло, — це ім’я походить від єврейського "Михаель" і перекладається як "подібний до Бога".

Миколай, — походить від давньогрецького Ніколаос, і його можна перекласти як "переможець народів".

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть".

Петро, — з давньогрецької мови потужно перекладається як "скеля" або "камінь".

Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".

Сергій, — за різними версіями, перекладається як "служитель", "захисник", "ясний", "високошановний".

Теодор, Федір, — це два різних самостійних імені, які, однак, походять від одного грецького імені Теодорос, що красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Юрій, — як і ім’я Єгор, це ще одна форма імені Георгій, яка стала самостійним ім’ям і означає "землероб".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами гостям суворо заборонено мити посуд вдома.