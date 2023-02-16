У кого День ангела 17 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 17 февраля, отмечается Международный день кота и День спонтанного проявления доброты. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители более двадцати имен.

Женские именины 17 февраля

Анна, — это популярное женское имя на самом деле происходит от еврейского имени Ханна, которое можно перевести как "благодать".

Екатерина, — имя имеет древнегреческое происхождение, однако точное его значение неизвестно. По самой популярной версии, оно переводится как "вечно чистая".

Катарина, — одна из форм имени Екатерина, которая стало самостоятельным именем.

Мужские именины 17 февраля

Александр, — это очень популярное по всему миру греческое имя, которое означает "тот, что защищает".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух".

Борис, — древнетюркское имя, которое образовано от "барыс", что в переводе с булгарского значит "барс".

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Ибрагим, — это имя произошло от древнееврейского Авраам, что значит в переводе "отец народов".

Иван, — это имя является формой древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Иосиф, — это имя происходит от библейского имени Йехосеф, что буквально значит "Бог прибавил" или "Бог приумножил".

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин".

Михаил, — это имя произошло от еврейского "Михаэль" и переводится как "подобный Богу".

Николай, — происходит от древнегреческого Николаос, и его можно перевести как "победитель народов".

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий".

Петр, — с древнегреческого языка мощно переводится как "скала" или "камень".

Серафим, — имя древнееврейского происхождение, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".

Сергей, — по разным версиям, переводится как "служитель", "защитник", "ясный", "высокочтимый".

Теодор, Федор, — это два разных самостоятельных имени, которые, однако, происходят от одного греческого имени Теодорос, что красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Юрий, — как и имя Егор, это еще одна форма имени Георгий, которая стала самостоятельным именем и значит "земледелец".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам гостям строго запрещено мыть посуду в доме.