У кого День ангела 15 лютого: всі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 15 лютого, відзначається Стрітення Господнє, День одиноких людей, День комп’ютерника, Міжнародний день операційної медсестри, Міжнародний день дітей, хворих на рак, День вшанування учасників бойових дій на території інших країн. Крім того, носії одного імені цього дня також святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 15 лютого

Василь — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос". У перекладі воно означає "цар" чи "царський". Саме 15 лютого вшановується пам’ять новомученика, протоієрея Василя Залесського.

Жіночі іменини 15 лютого не відзначаються.

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять мучеників і святих — у ті ж дні святкують Дні ангела люди, які носять ті ж імена і народилися незадовго до цього. Прийнято вірити, що святі наглядають з небес за своїми тезками протягом їхнього життя, оберігають їх від напастей і всіляко допомагають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, що таке Стрітення Господнє, звідки взялося це свято і чому воно важливе для християн.

Також ми докладно розповідали, які традиції та заборони пов’язані зі святом Стрітення Господнього 15 лютого.