У кого День ангела 12 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 12 марта, отмечается Всемирный день против кибер-цензуры и Всемирный день ананаса. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 12 марта

Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый"

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".

Яков, — еврейское библейское имя, которое буквально значит "тот, кто следует за кем-то".

Женские именины 12 марта не отмечаются.

Как известно, считается, что святые и мученики выступают покровителями своих тезок, наблюдают за ними в течение их жизни и защищают от бед. Потому в дни памяти святых и празднуют свои именины те, кто носят с ними одно имя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда Пасха в 2023 году.