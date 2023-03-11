У кого День ангела 12 марта: все именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В воскресенье, 12 марта, отмечается Всемирный день против кибер-цензуры и Всемирный день ананаса. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.
Мужские именины 12 марта
Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый"
Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".
Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".
Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".
Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".
Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".
Яков, — еврейское библейское имя, которое буквально значит "тот, кто следует за кем-то".
Женские именины 12 марта не отмечаются.
Как известно, считается, что святые и мученики выступают покровителями своих тезок, наблюдают за ними в течение их жизни и защищают от бед. Потому в дни памяти святых и празднуют свои именины те, кто носят с ними одно имя.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда Пасха в 2023 году.