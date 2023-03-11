У кого День ангела 12 березня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 12 березня, відзначається Всесвітній день проти кібер-цензури та Всесвітній день ананасу. Також цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 12 березня

Макар, — гарне ім’я, яке з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий"

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Петро — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".

Яків, — єврейське біблійне ім’я, яке буквально означає "той, хто йде за кимось".

Жіночі іменини 12 березня не відзначаються.

Як відомо, вважається, що святі та мученики виступають покровителями своїх тезок, спостерігають за ними протягом їхнього життя та захищають від бід. Тому в дні пам’яті святих святкують свої іменини ті, хто з ними носять одне ім’я.

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