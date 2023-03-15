В стиральной машине больше не будет волос и шерсти: действенные способы для чистой одежды

Эти подручные средства, которые удалят волосы с одежды, точно есть в каждом доме

Многие хозяйки знают, что салфетка в стиральной машинке соберет на себя все волосы и шерсть, не оставив на одежде и ворсинки. Но если под рукой нет влажной или специальной салфетки, то ее можно заменить подручными средствами.

Наверняка у вас найдется резиновая перчатка, полотенца из вафельной ткани или скотч. Также подойдут специальные мячики для стирки, которые можно заменить мячиками для большого тенниса, передает Uaportal.

Вафельная ткань

Даже если волосы с одежды отстирались, то они могут попасть на одежду во время следующего цикла стирки, ведь остаются в барабане. Чтобы этого избежать, в барабан вместе с вещами рекомендуют класть вафельную ткань. Благодаря своей текстуре она притягивает и удерживает на себе волосы. После стирки вы сможете без труда снять волосы или шерсть животных с салфетки и не заметите их следа на одежде.

Резиновая перчатка

Вместо салфетки можно использовать резиновую перчатку. Наденьте ее на руку и протрите поверхность белья в стиральной машинке. Перчатка притянет к себе волосы и очистит вашу одежду. Вы с легкостью сможете снять волосы или шерсть с перчатки и повторить процедуру с остальным бельем.

Стиральные мячики

В продаже есть специальные стиральные мячики, которые кладутся в барабан вместе с одеждой. Они не только смывают волосы с одежды, но и помогают равномерно распределить белье по барабану. Их также можно заменить обычными мячиками для большого тенниса.

Скотч или клейкая лента

Чтобы предотвратить распространение волос по машинке, перед стиркой пройдитесь по одежде скотчем или клейкой лентой. Но для начала нужно убедиться, что эти предметы не оставляют липких следов на вещах. Клейкая сторона скотча или ленты соберет на себя волосы, шерсть и другой мелкий мусор с одежды, тем самым предотвратив забивание фильтра стиральной машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем почистить барабан стиральной машинки от грязи. Важно делать это регулярно, чтобы она могла лучше справляться со своей главной задачей и дольше не ломалась.