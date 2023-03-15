У пральній машині більше не буде волосся та шерсті: дієві способи для чистого одягу

Ці підручні засоби, які видалять волосся з одягу, точно є в кожному будинку

Багато господарки знають, що серветка в пральній машинці збере на себе все волосся і шерсть, не залишивши на одязі жодної ворсинки. Але якщо під рукою немає вологої чи спеціальної серветки, її можна замінити підручними засобами.

Напевно, у вас знайдеться гумова рукавичка, рушники з вафельної тканини або скотч. Також підійдуть спеціальні м’ячики для прання, які можна замінити на м’ячики для великого тенісу, передає Uaportal.

Вафельна тканина

Навіть якщо волосся з одягу відіпралося, то воно може потрапити на одяг під час наступного циклу прання, адже залишиться в барабані. Щоб цього уникнути, у барабан разом із речами рекомендують класти вафельну тканину. Завдяки своїй текстурі вона притягує та утримує на собі волосся. Після прання ви зможете легко зняти волосся або шерсть тварин із серветки і не помітите їх сліду на одязі.

Гумова рукавичка

Замість серветки можна використовувати гумову рукавичку. Надягніть її на руку і протріть поверхню білизни в пральній машинці. Рукавичка притягне до себе волосся та очистить ваш одяг. Ви з легкістю зможете зняти волосся або шерсть з рукавички та повторити процедуру з рештою білизни.

Пральні м’ячики

У продажу є спеціальні пральні м’ячики, які кладуться у барабан разом із одягом. Вони не тільки змивають волосся з одягу, але й допомагають рівномірно розподілити білизну по барабану. Їх також можна замінити на звичайні м’ячики для великого тенісу.

Скотч або клейка стрічка

Щоб запобігти розповсюдженню волосся по машинці, перед пранням пройдіться по одягу скотчем або клейкою стрічкою. Але спочатку потрібно переконатися, що ці предмети не залишають липких слідів на речах. Клейка сторона скотчу або стрічки збере на себе волосся, шерсть тварин та інше дрібне сміття з одягу, тим самим запобігши забиванню фільтра пральної машини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим почистити барабан пральної машинки від бруду. Важливо робити це регулярно, щоб вона могла краще справлятися зі своїм головним завданням та довше не ламалася.