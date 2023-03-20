У кого День ангела 21 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 21 марта, отмечается Навруз, Всемирный день сна, Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День борьбы против расовой дискриминации, День человека с синдромом Дауна, Международный день театра кукол. Кроме того, носители шести имен празднуют в этот день свой День ангела.

Мужские именины 21 марта

Афанасий, — редкое, но очень красивое имя, которое происходит из греческого языка и буквально значит "бессмертный". ·

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Оно значит "славный властитель".

Дементий, — согласно основной версии, это латинское имя, которое значит "повелевающий", "укрощающий". Также считается, что оно могло произойти из древнегреческого языка и значить "дающий".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Ян, — есть две версии происхождения этого имени. По одной, это еще одна форма еврейского имени Йонахан (как и Иван). По второй, имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса.

Женские именины 21 марта не отмечаются.

Стоит заметить, что 20 марта отмечалось весеннее равноденствие. Ранее "Телеграф" рассказывал, что оно принесет всем знакам Зодиака.