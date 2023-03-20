У кого День ангела 21 березня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 21 березня, відзначається Навруз, Всесвітній день сну, Всесвітній день поезії, Міжнародний день лісів, День боротьби проти расової дискримінації, День людини із синдромом Дауна, Міжнародний день театру ляльок. Крім того, носії шести імен святкують цього дня свій День ангела.

Чоловічі іменини 21 березня

Опанас (Афанасій), — рідкісне, але дуже гарне ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний". ·

Володимир — слов’янське ім’я, що означає "той, що володіє світом".

Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир. Воно означає "славний володар".

Дементій, — згідно з основною версією, це латинське ім’я, яке означає "той, що наказує", "той, що приборкує". Також вважається, що воно могло виникнути з давньогрецької мови і означати "той, що дає".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Ян, — є дві версії походження цього імені. Згідно з однією, це ще одна форма єврейського імені Йонахан (як і Іван). Згідно з іншою, ім’я Ян могло походить від імені римського божества початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 21 березня не відзначаються.

Варто зауважити, що 20 березня відзначалося весняне рівнодення. Раніше "Телеграф" розповідав, що воно принесе всім знакам Зодіаку.