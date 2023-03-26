Выбор соседей по грядке: с чем нельзя сажать рядом перец, картофель, огурец и другие овощи

Томаты не "дружат" с капустой, а морковь с петрушкой

Чтобы получить хороший урожай, важно не только высаживать качественную рассаду на огород, а и правильно размещать овощи и травы. Не все растения становятся хорошими соседями из-за схожих болезней и вредителей.

Что из овощей можно сажать рядом, а какие грядки важно разместить на участке вдали друг от друга? Подробнее об этом рассказывает блог s.sad.ua в Instagram.

Огородники называют настоящим искусством выбор соседей по грядке. Некоторые растения становятся хорошими компаньонами. Другие же могут расти хуже, если страдают от одних и тех же заболеваний или являются добычей для похожих насекомых.

Соседи для моркови

Что можно высаживать рядом: фасоль, шалфей, редис, салат, лук, розмарин, горох, томаты.

Что нельзя высаживать рядом: укроп и петрушка.

Соседи для перца

Подойдут: базилик, кориандр, лук, шпинат и томаты.

Противопоказана: фасоль.

Соседи для картофеля

Можно сажать: фасоль, брокколи, капусту, кукурузу, баклажан, чеснок, латук и лук.

Нельзя: огурцы, дыни, кабачки, подсолнечники, томаты и репа.

Помидоры

Хорошие соседи: спаржа, базилик, фасоль, огурцы, морковь, сельдерей, укроп, салат, дыня, лук и петрушка.

Плохие соседи: капуста, картофель и кукуруза.

Фасоль

Подходят: брокколи, кукуруза, капуста, морковь, сельдерей, цветная капуста, огурцы, баклажаны, горох, картофель, редис, кабачок, клубника и томаты.

Не подходят: чеснок, подсолнечники, лук и перец.

Свекла

Хорошо: брокколи, спаржа, цветная капуста, салат и лук.

Плохо: горчица и фасоль.

Соседи для капусты

Подойдут: фасоль, сельдерей, огурцы, укроп, салат, лук, картофель, шалфей, шпинат и тимьян.

Не годятся: брокколи, цветная капуста, клубника и томаты.

Огурцы

Можно рядом с: фасолью, брокколи, кукурузой, капустой, цветной капустой, подсолнечником, горохом, салатом и редисом.

Нельзя: травы, дыни и картофель.

Баклажан

Хорошие соседи: базилик, фасоль, салат, горох, картофель и шпинат.

Плохие – нет.

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