Вибір сусідів за грядкою: з чим не можна садити поруч перець, картоплю, огірок та інші овочі
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Томати не "дружать" з капустою, а морква з петрушкою
Щоб отримати хороший урожай, важливо не лише висаджувати якісну розсаду на город, а й правильно розміщувати овочі та трави. Не всі рослини стають добрими сусідами через схожі хвороби й шкідники.
Що з овочів можна садити поряд, а які грядки важливо розмістити на ділянці далеко одна від одної? Детальніше про це розповідає блог s.sad.ua у Instagram.
Городники називають справжнім мистецтвом вибір сусідів за грядкою. Деякі рослини стають добрими компаньйонами. Інші ж можуть зростати гірше, якщо страждають від тих самих захворювань або є здобиччю для схожих комах.
Сусіди для моркви
Що можна висаджувати поряд: квасоля, шавлій, редиска, салат, цибуля, розмарин, горох, томати.
Що не можна висаджувати поряд: кріп і петрушка.
Сусіди для перцю
Підійдуть: базилік, коріандр, цибуля, шпинат і томати.
Протипоказана: квасоля.
Сусіди для картоплі
Можна садити: квасолю, броколі, капусту, кукурудзу, баклажан, часник, латук та цибулю.
Не можна: огірки, дині, кабачки, соняшники, томати й ріпа.
Помідори
Гарні сусіди: спаржа, базилік, квасоля, огірки, морква, селера, кріп, салат, диня, цибуля та петрушка.
Погані сусіди: капуста, картопля і кукурудза.
Квасоля
Підходять: броколі, кукурудза, капуста, морква, селера, цвітна капуста, огірки, баклажани, горох, картопля, редиска, кабачок, полуниця та томати.
Не підходять: часник, соняшники, цибуля і перець.
Буряк
Добре: броколі, спаржа, цвітна капуста, салат і цибуля.
Погано: гірчиця та квасоля.
Сусіди для капусти
Підійдуть: квасоля, селера, огірки, кріп, салат, цибуля, картопля, шавлія, шпинат і чебрець.
Не годяться: броколі, цвітна капуста, полуниця та томати.
Огірки
Можна поряд з: квасолею, броколі, кукурудзою, капустою, кольоровою капустою, соняшником, горохом, салатом та редисом.
Не можна: трави, дині й картопля.
Баклажан
Гарні сусіди: базилік, квасоля, салат, горох, картопля та шпинат.
Погані – немає.
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