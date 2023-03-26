Вибір сусідів за грядкою: з чим не можна садити поруч перець, картоплю, огірок та інші овочі

Томати не "дружать" з капустою, а морква з петрушкою

Щоб отримати хороший урожай, важливо не лише висаджувати якісну розсаду на город, а й правильно розміщувати овочі та трави. Не всі рослини стають добрими сусідами через схожі хвороби й шкідники.

Що з овочів можна садити поряд, а які грядки важливо розмістити на ділянці далеко одна від одної? Детальніше про це розповідає блог s.sad.ua у Instagram.

Городники називають справжнім мистецтвом вибір сусідів за грядкою. Деякі рослини стають добрими компаньйонами. Інші ж можуть зростати гірше, якщо страждають від тих самих захворювань або є здобиччю для схожих комах.

Сусіди для моркви

Що можна висаджувати поряд: квасоля, шавлій, редиска, салат, цибуля, розмарин, горох, томати.

Що не можна висаджувати поряд: кріп і петрушка.

Сусіди для перцю

Підійдуть: базилік, коріандр, цибуля, шпинат і томати.

Протипоказана: квасоля.

Сусіди для картоплі

Можна садити: квасолю, броколі, капусту, кукурудзу, баклажан, часник, латук та цибулю.

Не можна: огірки, дині, кабачки, соняшники, томати й ріпа.

Помідори

Гарні сусіди: спаржа, базилік, квасоля, огірки, морква, селера, кріп, салат, диня, цибуля та петрушка.

Погані сусіди: капуста, картопля і кукурудза.

Квасоля

Підходять: броколі, кукурудза, капуста, морква, селера, цвітна капуста, огірки, баклажани, горох, картопля, редиска, кабачок, полуниця та томати.

Не підходять: часник, соняшники, цибуля і перець.

Буряк

Добре: броколі, спаржа, цвітна капуста, салат і цибуля.

Погано: гірчиця та квасоля.

Сусіди для капусти

Підійдуть: квасоля, селера, огірки, кріп, салат, цибуля, картопля, шавлія, шпинат і чебрець.

Не годяться: броколі, цвітна капуста, полуниця та томати.

Огірки

Можна поряд з: квасолею, броколі, кукурудзою, капустою, кольоровою капустою, соняшником, горохом, салатом та редисом.

Не можна: трави, дині й картопля.

Баклажан

Гарні сусіди: базилік, квасоля, салат, горох, картопля та шпинат.

Погані – немає.

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