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Лазарева суббота 2023: что нельзя делать в этот праздник, чтобы избежать неудачи

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В этот день Иисус воскресил праведного Лазаря
В этот день Иисус воскресил праведного Лазаря. Фото azbyka

Узнайте, что опасно делать православным верующим 8 апреля

Накануне Вербного воскресенья православная церковь воспоминает о чуде воскрешения Иисусом Христом праведника Лазаря. В 2023 году 8 апреля христиане восточного обряда празднуют светлый церковный праздник — Лазареву субботу.

По библейским преданиям, Христу сообщили, что его праведный друг Лазарь скончался 4 дня тому назад. Однако Сын Божий заверял, что его друг просто уснул, но не умер. Иисус подошел к пещере-склепу и повелел убрать камень от входа. Когда это сделали, сын Божий воскликнул "Лазарь, иди вон!", и его друг вернулся к жизни и вышел из пещеры.

В этот праздничный день принято собирать веточки вербы в преддверии Вербного воскресенья, чтобы потом освятить их и украсить ими свой дом. Также для христиан существует поблажка в Великом посте, когда разрешено есть рыбу, растительное масло и выпивать немного вина.

Что нельзя делать в Лазареву субботу 8 апреля

  • Делать любые хирургические операции, пломбировать зубы — результат может быть неудачным.
  • Завидовать и злословить.
  • Начинать новые дела и заводить знакомства.
  • Находиться в местах большого скопления людей.
  • Планировать важные дела.
  • Злоупотреблять алкоголем.
  • Одалживать деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается православная и католическая Пасха в 2023 году. Издавна у разных ветвей христианства отличаются даты празднования.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Лазарева суббота