Лазарева суббота 2023: что нельзя делать в этот праздник, чтобы избежать неудачи

Узнайте, что опасно делать православным верующим 8 апреля

Накануне Вербного воскресенья православная церковь воспоминает о чуде воскрешения Иисусом Христом праведника Лазаря. В 2023 году 8 апреля христиане восточного обряда празднуют светлый церковный праздник — Лазареву субботу.

По библейским преданиям, Христу сообщили, что его праведный друг Лазарь скончался 4 дня тому назад. Однако Сын Божий заверял, что его друг просто уснул, но не умер. Иисус подошел к пещере-склепу и повелел убрать камень от входа. Когда это сделали, сын Божий воскликнул "Лазарь, иди вон!", и его друг вернулся к жизни и вышел из пещеры.

В этот праздничный день принято собирать веточки вербы в преддверии Вербного воскресенья, чтобы потом освятить их и украсить ими свой дом. Также для христиан существует поблажка в Великом посте, когда разрешено есть рыбу, растительное масло и выпивать немного вина.

Что нельзя делать в Лазареву субботу 8 апреля

Делать любые хирургические операции, пломбировать зубы — результат может быть неудачным.

Завидовать и злословить.

Начинать новые дела и заводить знакомства.

Находиться в местах большого скопления людей.

Планировать важные дела.

Злоупотреблять алкоголем.

Одалживать деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается православная и католическая Пасха в 2023 году. Издавна у разных ветвей христианства отличаются даты празднования.