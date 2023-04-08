Лазарева суббота 2023: что нельзя делать в этот праздник, чтобы избежать неудачи
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, что опасно делать православным верующим 8 апреля
Накануне Вербного воскресенья православная церковь воспоминает о чуде воскрешения Иисусом Христом праведника Лазаря. В 2023 году 8 апреля христиане восточного обряда празднуют светлый церковный праздник — Лазареву субботу.
По библейским преданиям, Христу сообщили, что его праведный друг Лазарь скончался 4 дня тому назад. Однако Сын Божий заверял, что его друг просто уснул, но не умер. Иисус подошел к пещере-склепу и повелел убрать камень от входа. Когда это сделали, сын Божий воскликнул "Лазарь, иди вон!", и его друг вернулся к жизни и вышел из пещеры.
В этот праздничный день принято собирать веточки вербы в преддверии Вербного воскресенья, чтобы потом освятить их и украсить ими свой дом. Также для христиан существует поблажка в Великом посте, когда разрешено есть рыбу, растительное масло и выпивать немного вина.
Что нельзя делать в Лазареву субботу 8 апреля
- Делать любые хирургические операции, пломбировать зубы — результат может быть неудачным.
- Завидовать и злословить.
- Начинать новые дела и заводить знакомства.
- Находиться в местах большого скопления людей.
- Планировать важные дела.
- Злоупотреблять алкоголем.
- Одалживать деньги.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается православная и католическая Пасха в 2023 году. Издавна у разных ветвей христианства отличаются даты празднования.