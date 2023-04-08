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Лазарєва субота 2023: що не можна робити у це свято, щоб уникнути невдачі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Цього дня Ісус воскресив праведного Лазаря
Цього дня Ісус воскресив праведного Лазаря. Фото azbyka

Дізнайтесь, що небезпечно робити православним вірянам 8 квітня

Напередодні Вербної неділі православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом праведника Лазаря. 2023 року 8 квітня християни східного обряду святкують світле церковне свято — Лазарєву суботу.

За біблійними переказами, Христу повідомили, що його праведний друг Лазар помер 4 дні тому. Однак Божий Син запевняв, що його друг просто заснув, але не помер. Ісус підійшов до печери-склепу і наказав прибрати камінь від входу. Коли це зробили, син Божий вигукнув "Лазаре, йди геть!", і його друг повернувся до життя і вийшов із печери.

Цього святкового дня заведено збирати гілочки верби напередодні Вербної неділі, щоб потім освятити їх і прикрасити ними свою оселю. Також для християн існує поблажка у Великому пості, коли дозволено їсти рибу, олію та випивати трохи вина.

Що не можна робити в Лазарєву суботу 8 квітня

  • Робити будь-які хірургічні операції, пломбувати зуби – результат може бути невдалим.
  • Заздрити та злословити.
  • Починати нові справи та заводити знайомства.
  • Перебувати у місцях великого скупчення людей.
  • Планувати важливі справи.
  • Зловживати алкоголем.
  • Позичати гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається православний та католицький Великдень у 2023 році. Здавна у різних гілок християнства відрізняються дати святкування.

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#Традиції #Свята #Заборони #Лазарева субота