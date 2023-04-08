Лазарєва субота 2023: що не можна робити у це свято, щоб уникнути невдачі

Дізнайтесь, що небезпечно робити православним вірянам 8 квітня

Напередодні Вербної неділі православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом праведника Лазаря. 2023 року 8 квітня християни східного обряду святкують світле церковне свято — Лазарєву суботу.

За біблійними переказами, Христу повідомили, що його праведний друг Лазар помер 4 дні тому. Однак Божий Син запевняв, що його друг просто заснув, але не помер. Ісус підійшов до печери-склепу і наказав прибрати камінь від входу. Коли це зробили, син Божий вигукнув "Лазаре, йди геть!", і його друг повернувся до життя і вийшов із печери.

Цього святкового дня заведено збирати гілочки верби напередодні Вербної неділі, щоб потім освятити їх і прикрасити ними свою оселю. Також для християн існує поблажка у Великому пості, коли дозволено їсти рибу, олію та випивати трохи вина.

Що не можна робити в Лазарєву суботу 8 квітня

Робити будь-які хірургічні операції, пломбувати зуби – результат може бути невдалим.

Заздрити та злословити.

Починати нові справи та заводити знайомства.

Перебувати у місцях великого скупчення людей.

Планувати важливі справи.

Зловживати алкоголем.

Позичати гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається православний та католицький Великдень у 2023 році. Здавна у різних гілок християнства відрізняються дати святкування.