Не делайте этого во Вторник Страстной седмицы-2023, чтобы не накликать беду
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11 апреля православные верующие проводят второй день Страстной недели
В 2023 году 11 апреля христиане восточного обряда встречают Второй день Страстной недели (седмицы), посвященной воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа в последние дни его земной жизни. В этот день православные верующие отмечают Великий вторник.
Каждый день Страстной недели имеет свое значение и обычаи. В Великий вторник вспоминают Евангельские события разоблачения Иисусом Христом книжников и фарисеев, а еще — притчи о Страшном суде, конце света и дани кесарю.
В этот день закупают продукты для празднования Пасхи, которая в этом году выпадает на 16 апреля, и делают все необходимое, что связано с одеждой. Ее стирают, гладят, шьют, штопают. Также в Великий вторник принято убирать свои жилища и избавляться от лишних вещей.
Продолжается строгий Великий пост, можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеб и мед. Запрещены к употреблению мясо и мясные продукты, сливочное масло, яйца, мясо и молочные продукты, алкогольные напитки. Запрещается также курить.
Что нельзя делать в Великий вторник 11 апреля
- Веселиться, петь, смеяться, танцевать, посещать развлекательные мероприятия.
- Ругаться, браниться, сплетничать, врать — может прицепиться нечистая сила и навредить в делах и личной жизни.
- Охотиться, ловить рыбу, резать домашнюю птицу и скот.
- Колдовать, ворожить.
- Готовить много блюд про запас — можно заболеть, а сами блюда испортятся.
- Вывешивать постиранные вещи на улице — в чистые и мокрые вещи может залететь нечисть.
- Стричься, краситься, завиваться, делать причёску — к проблемам с волосами.
Ранее мы писали, когда в Украине в 2023 году отмечается Чистый четверг. Ежегодно праздник приходится на разные числа в зависимости от даты Пасхи. Кроме того мы сообщали, когда в 2023 году отмечается Страстная пятница — один из важнейших дней последней недели перед Пасхой.