Не робіть цього у Вівторок Страсного тижня-2023, щоб не накликати біду

11 квітня православні віряни проводять другий день Страсного тижня

У 2023 році 11 квітня християни східного обряду зустрічають Другий день Страсного тижня (седмиці), присвяченого спогадам про земні страждання Ісуса Христа в останні дні його земного життя. Цього дня православні віряни святкують Великий вівторок.

Кожен день Страсного тижня має своє значення та звичаї. У Великий вівторок згадують Євангельські події викриття Ісусом Христом книжників і фарисеїв, а ще — притчі про Страшний суд, кінець світу та данину кесареві.

Цього дня закуповують продукти для святкування Великодня, який цього року випадає на 16 квітня, та роблять усе необхідне, що пов’язане з одягом. Його перуть, гладять, шиють, штопають. Також у Великий вівторок заведено прибирати свої житла і позбавлятися зайвих речей.

Триває строгий Великий піст, можна їсти сирі рослинні продукти без додавання олії, хліба та меду. Заборонені до вживання м’ясо та м’ясні продукти, вершкове масло, яйця та молочні продукти, алкогольні напої. Забороняється також курити.

Що не можна робити у Великий вівторок 11 квітня

Веселитись, співати, сміятися, танцювати, відвідувати розважальні заходи.

Лаятися, лихословити, пліткувати, брехати — може причепитися нечиста сила і нашкодити у справах та особистому житті.

Полювати, ловити рибу, різати свійську птицю і худобу.

Чаклувати, ворожити.

Готувати багато страв про запас — можна захворіти, а самі страви зіпсуються.

Вивішувати випрані речі на вулиці — у чисті та мокрі речі може залетіти погань.

Стригтися, фарбуватися, завиватися, робити зачіску — до проблем із волоссям.

Раніше ми писали, коли в Україні у 2023 році відзначається Чистий четвер. Щорічно свято приходиться на різні числа залежно від дати Великодня. Крім того, ми повідомляли, коли у 2023 році відзначається Страсна п’ятниця — один із найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем.