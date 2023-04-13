Что ни в коем случае нельзя делать в Чистый четверг-2023, чтобы не отпугнуть богатство

Нельзя в этот день обижать кого-либо и ссориться

Великий четверг, он же Чистый четверг, в этом году христианами восточного обряда отмечается 13 апреля. Это четвертый день Страстной недели, который посвящен важным событиям земной жизни Иисуса Христа.

Православные верующие в этот день вспоминают Тайную вечерю, на которой Сын Божий омыл ноги своим ученикам, продемонстрировав всем пример братской любви, жертвенности и служения ближним, и установил таинство Святого Причащения, преломив для всех присутствующих хлеб. Также Христос был предан апостолом Иудой Искариотом, арестован во время молитвы в Гефсиманском саду и заключен в темницу.

От библейского омовения ног пошла традиция купаний, поэтому Великий четверг стал называться в народе Чистым. В этот день христиане традиционно стараются закончить уборку и тяжелую работу, обязательно моются до восхода солнца. Согласно поверью, вода в этот день приобретает целебные свойства. Верят, что скупавшись в Чистый четверг, можно смыть с себя не только телесную грязь, но и духовную.

Также верующие готовят "животворящую" четверговую соль: поваренная соль обжаривается на сковородке до потемнения, ею потом заправляют праздничные блюда. Считается, что она имеет защитную и целительную силу.

Что нельзя делать 13 апреля в Чистый четверг

Петь, веселиться, танцевать.

Обижаться, ругаться, злиться, думать о плохом.

Одалживать деньги или вещи, особенно кухонную утварь — можно оттолкнуть от себя энергию богатства.

Поднимать с земли найденные монетки, купюры, ценные вещи.

Забывать о строгом посте — нельзя употреблять мясо, молочные продукты, яйца, сливочное масло, алкоголь.

Напомним, что вслед за Чистым четвергом отмечается Страстная пятница — один из важнейших дней последней недели перед Пасхой. Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году приходятся главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.